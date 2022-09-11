Барселона хочет изгнать из клуба четырех игроков ради уменьшения зарплатного фонда

Менеджмент каталонской "Барселоны" провел всё летнее трансферное окно усердно избавляясь от игроков, не подходящих главному тренеру Хави. Клуб провел множество таких сделок, дабы уменьшить зарплатный фонд.

Однако, как сообщает издание Diario Sport, по окончании трансферного окна исход игроков не закончится, поскольку "Барселона" по-прежнему хочет изгнать еще нескольких футболистов.

Медиа называет четырех игроков, которые получают чрезмерно большие зарплаты, однако не являются важными для системы Хави. Среди таковых: Жерар Пике, Жорди Альба, Френки Де Йонг и Мемфис Депай. Их уход также поможет разгрузить некоторые позиции в составе команды.