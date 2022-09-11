Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Барселона хочет изгнать из клуба четырех игроков ради уменьшения зарплатного фонда
Хави готов избавиться от Де Йонга, Пике, Альбы и Депая
Фото: De Stentor
Менеджмент каталонской "Барселоны" провел всё летнее трансферное окно усердно избавляясь от игроков, не подходящих главному тренеру Хави. Клуб провел множество таких сделок, дабы уменьшить зарплатный фонд.
Однако, как сообщает издание Diario Sport, по окончании трансферного окна исход игроков не закончится, поскольку "Барселона" по-прежнему хочет изгнать еще нескольких футболистов.
Медиа называет четырех игроков, которые получают чрезмерно большие зарплаты, однако не являются важными для системы Хави. Среди таковых: Жерар Пике, Жорди Альба, Френки Де Йонг и Мемфис Депай. Их уход также поможет разгрузить некоторые позиции в составе команды.
Популярное сейчас
- Динамо - Львов: смотреть онлайн, видеотрансляция
- Колос - Металлист: Где и когда смотреть онлайн матч УПЛ
- Гайдай: Очереди на выезд с Луганщины на россию – километровые. Захватчики упаковывают чемоданы
- Матч Барселоны с Кадисом приостановлен из-за проблем со здоровьем у фанатки на трибуне
- Красотка дня. Жена бывшего вице-капитана Руха, который усилил Черноморец. ФОТО
- Красотка дня. Невероятная жена звездного форварда РБ обожает позировать в бикини. ФОТО