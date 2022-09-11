Примера. Ла Реал никакой после МЮ, у Атлетика появился неожиданный лидер

Тотальный провал "Эльче". Неделю назад мы говорили, что команда Франсиско не соответствовала уровню "Вильярреалу", а сегодня то же повторилось против басков.

"Атлетик" де-факто закрыл игру за 22 минуты. Сперва Меркау срезал в свои ворота мяч после прострела Беренгера на Нико; затем Нико на дриблинге заработал пенальти, и его реализовал Сансет; ну, и наконец Уильямс-младший забил сам, выполнив коронный маневр Арьена Роббена.

Как видим, парень растет от тура к туру. Сейчас Нико только 20 лет, и у него есть все задатки стать лидером "Атлетика" на годы вперед.

Также отмечаем прогресс Беренгера, который сегодня забил четвертый гол, а после перерыва в контратаке попал в перекладину - с приходом на пост тренера Эрнесто Вальверде хавбек явно прибавил в остроте.

4 - Athletic have scored four goals in the first half of a LaLiga game for the first time since October 1996 against Logroñés at San Mamés (6-0 final) and for the first time away from home in the competition since October 1956 against Real Sociedad (3-4 final). Gale. pic.twitter.com/Sbm4fxnrpv — OptaJose (@OptaJose) September 11, 2022

Что же касается "Эльче", то он хоть и забил гол престижа, но ни характера, ни идей на поле не продемонстрировал.

Неудивительно, что у команды лишь 1 очко в таблице. В то же время "Атлетик" замыкает ТОП-4 с 10 баллами.

5-й тур Примеры. Эльче. "Мануэль Мартинес Валеро"

"Эльче" - "Атлетик" - 1:4

Голы: Понсе, 59 - Меркау, 9 (автогол), Сансет, 14 (с пенальти), Нико Уильямс, 22, Беренгер, 44

"Эльче": Бадиа - Лирола (Хосан, 66), Роко (Дональд, 46), Бигас, Меркау - Маскарель (Понсе, 38), Гумбау (Гути, 72) - Колладо (Фидель, 46), Домингуш Кина, Милья - Бойе

"Атлетик": Симон - де Маркос, Вивиан, Иньиго Мартинес, Лекуэ - Сансет (Рауль Гарсия, 64), Дани Гарсия (Весга, 72) - Нико Уильямс (Саррага, 64), Муньяин (Гурусета, 78), Беренгер - Уильямс (Морсильо, 78)

Предупреждения: Маскарель, 30, Роко, 44, Бигас, 69

"Хетафе" впервые победил в новом сезоне. "Сосьедад" хоть и класснее на бумаге, но не сыграл в полную силу.

Помешала команде Иманола Альгуасиля и усталость после победы на "Олд Траффорд", и ротация состава, и ранняя травма Садика. Ну, и конечно, соперник был на высоте - заряжен, сконцентрирован.

"Хетафе" мог открыть счет уже на старте, но Ремиро разгадал замысел Майораля и отразил пенальти. Пропустил кипер "Ла Реала" лишь в конце тайма, когда Уналу удался изумительный удар со штрафного.

Между этими событиями на поле было очень жарко. Оба вратаря трудились много и эффектно; градус борьбы был высок.

Еще накалилась обстановка в начале второй половины, когда команды обменялись голами. За "Хетафе" мяч в касание провел Карлес Аленья; "Сосьедад" ответил точным навесом Шо на Браиса Мендеса.

3 - Top 3 players with the best goal differential between their goals and expected goals in LaLiga in 2022:



+6 - ENES ÜNAL ???????? (13 goals and 7 xg).

+5.7 - Iago Aspas ???????? (15 goals and 9.3 xG)

+4.2 - Ángel Correa ???????? (9 goals and 4.8 xG)



Spectacular. pic.twitter.com/EQR1HgvGct — OptaJose (@OptaJose) September 11, 2022

В дальнейшем у "Ла Реала" хватало моментов, чтобы даже вырывать победу. Альгуасиль выпустил на поле основных игроков, и "Хетафе" было по-настоящему сложно. Тем не менее, хозяева не просто держались, но и создавали свои шансы - порой, стопроцентные, как у Мунира или Унала. Короче, огонь, а не матч - побольше бы таких.

В таблице после победы синие имеют 4 очка - и теперь Кике Санчес Флорес хоть немного выдохнет. Касательно "Сосьедада", то он остался в середине с 7 баллами.

5-й тур Примеры. Хетафе. "Колозеум Альфонсо Перес"

"Хетафе" - "Реал Сосьедад" - 2:1

Голы: Унал, 45+5, Аленья, 48 - Браис Мендес, 50

"Хетафе": Сория - Дамьен Суарес, Дуарте, Митрович, Альварес, Анхильери (Иглесиас, 52) - Аленья (Порту, 70), Альгобия (Сеоане, 60), Максимович - Унал, Майораль (Мунир, 70)

"Реал Сосьедад": Ремиро - Сола (Горосабель, 70), Субельдия, Пачеко, Муньос - Субименди - Мерино, Кубо (Браис Мендес, 46), Туррьентес (Давид Сильва, 46) - Садик (Шо, 38), Серлот (Каррикабуру, 82)

Предупреждения: Аленья, 41, Иглесиас, 56, Дамьен Суарес, 86, Дуарте, 90+4