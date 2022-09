Примера. Ла Реал никакой после МЮ, у Атлетика появился неожиданный лидер

Тотальный провал "Эльче". Неделю назад мы говорили, что команда Франсиско не соответствовала уровню "Вильярреалу", а сегодня то же повторилось против басков.

"Атлетик" де-факто закрыл игру за 22 минуты. Сперва Меркау срезал в свои ворота мяч после прострела Беренгера на Нико; затем Нико на дриблинге заработал пенальти, и его реализовал Сансет; ну, и наконец Уильямс-младший забил сам, выполнив коронный маневр Арьена Роббена.

Как видим, парень растет от тура к туру. Сейчас Нико только 20 лет, и у него есть все задатки стать лидером "Атлетика" на годы вперед.

Также отмечаем прогресс Беренгера, который сегодня забил четвертый гол, а после перерыва в контратаке попал в перекладину - с приходом на пост тренера Эрнесто Вальверде хавбек явно прибавил в остроте.

4 - Athletic have scored four goals in the first half of a LaLiga game for the first time since October 1996 against Logroñés at San Mamés (6-0 final) and for the first time away from home in the competition since October 1956 against Real Sociedad (3-4 final). Gale. pic.twitter.com/Sbm4fxnrpv