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Роберт Левандовский вернулся на Альянц Арену – Фото
Поляк тренируется перед завтрашним матчем
Фото: twitter.com/iMiaSanMia
Нападающий "Барселоны" Роберт Левандовский вернулся на Альянц Арену впервые с мая. 8 мая поляк играл со "Штутгартом".
Голами тогда поляк не отличился. Роберт отдал голевую передачу.
???? Robert Lewandowski back at Allianz Arena pic.twitter.com/6Ef3LyNbdT— Bayern & Germany (@iMiaSanMia) September 12, 2022
Матч "Бавария" – "Барселона" пройдет завтра в 22:00.
С командами в группе выступают "Интер" и "Виктория" Пльзень. У "Баварии" и "Барселоне" по 3 очка после первого тура.
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