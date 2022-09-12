Роберт Левандовский вернулся на Альянц Арену – Фото

Нападающий "Барселоны" Роберт Левандовский вернулся на Альянц Арену впервые с мая. 8 мая поляк играл со "Штутгартом".

Голами тогда поляк не отличился. Роберт отдал голевую передачу.

???? Robert Lewandowski back at Allianz Arena pic.twitter.com/6Ef3LyNbdT — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) September 12, 2022

Матч "Бавария" – "Барселона" пройдет завтра в 22:00.

С командами в группе выступают "Интер" и "Виктория" Пльзень. У "Баварии" и "Барселоне" по 3 очка после первого тура.