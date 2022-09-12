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Роберт Левандовский вернулся на Альянц Арену – Фото

Испания
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Поляк тренируется перед завтрашним матчем

Роберт Левандовский вернулся на Альянц Арену – Фото

Фото: twitter.com/iMiaSanMia

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Нападающий "Барселоны" Роберт Левандовский вернулся на Альянц Арену впервые с мая. 8 мая поляк играл со "Штутгартом".

Голами тогда поляк не отличился. Роберт отдал голевую передачу.

Матч "Бавария" – "Барселона" пройдет завтра в 22:00.

С командами в группе выступают "Интер" и "Виктория" Пльзень. У "Баварии" и "Барселоне" по 3 очка после первого тура.

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В статье: Роберт Левандовский Бавария (Мюнхен) Лига чемпионов Барселона
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