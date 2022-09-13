Примера. Альмерия - Осасуна 0:1. Минимально по счету, разгромно по игре

"Осасуна" в одни ворота растоптала "Альмерию" на ее же поле, неожиданно залетев в ТОП-4.

У хозяев сегодня и моментов с игры не вспомнить - все либо из офсайда, либо совершенно неопасно. Выглядит так, что поздний трансфер Умара Садика в "Сосьедад" ударил по команде больнее, чем ожидалось.

Ну, а "Осасуна" играла, атаковала и создавала моменты - все, как полагается. На старте сезона команда Ягобы Аррасате в великолепной форме.

В итоге победный мяч плотным ударом в одно касание вколотил Чими Авила - ему ассистировал "друг Украины" Рубен Гарсия.

Позже уже сам Рубен внес мяч в сетку, но VAR углядел довольно спорную игру рукой; Будимир запорол два стопроцентных шанса; выстрел Лукаса Торро пришелся в штангу; еще один выход Авилы один на один в шпагате отразил Мартинес.

12 - Only once in the history of @LaLigaEN, @osasuna_en had collected 12 points after five games played in the competition (W4 D1), it was in the 1981/82 season, 13 points (W4 D1), counting three for victory .



Rojillos. pic.twitter.com/Q8YB6vWjSQ — OptaJose (@OptaJose) September 12, 2022

Понимаете, да? Просто игра в одни ворота. 1:0 и близко не передает того преимущества, которым владели гости.

Гораздо лучше с этим справляется турнирная таблица - там у "Осасуны" 12 очков, у "Альмерии" - 4. Думается, в дальнейшем эта разница вырастет еще больше.

5-й тур Примеры. Альмерия. "Хуэгос Медитерранеос"

"Альмерия" - "Осасуна" - 0:1

Гол: Авила, 28

"Альмерия": Фернандо Мартинес - Посо, Родриго Эли, Бабич, Акиеме - Робертоне (Лазаро, 71), Эгуарас (Портильо, 46), Саму Кошта - Рамазани (Милованович, 90+1), Диего Соуза (Туре, 60), Эмбарба (Пучмаль, 46)

"Осасуна": Эррера - Видаль, Унаи Гарсия, Давид Гарсия, Крус - Торро, Брашанац (Ибаньес, 85) - Авила (Кике, 74), Рубен Гарсия (Монкайола, 73), Мой Гомес (Барха, 89) - Будимир (Абде, 73)

Предупреждения: Давид Гарсия, 5, Мой Гомес, 81