Примера. Альмерия - Осасуна 0:1. Минимально по счету, разгромно по игре

"Осасуна" в одни ворота растоптала "Альмерию" на ее же поле, неожиданно залетев в ТОП-4.

У хозяев сегодня и моментов с игры не вспомнить - все либо из офсайда, либо совершенно неопасно. Выглядит так, что поздний трансфер Умара Садика в "Сосьедад" ударил по команде больнее, чем ожидалось.

Ну, а "Осасуна" играла, атаковала и создавала моменты - все, как полагается. На старте сезона команда Ягобы Аррасате в великолепной форме.

В итоге победный мяч плотным ударом в одно касание вколотил Чими Авила - ему ассистировал "друг Украины" Рубен Гарсия.

Позже уже сам Рубен внес мяч в сетку, но VAR углядел довольно спорную игру рукой; Будимир запорол два стопроцентных шанса; выстрел Лукаса Торро пришелся в штангу; еще один выход Авилы один на один в шпагате отразил Мартинес.

12 - Only once in the history of @LaLigaEN, @osasuna_en had collected 12 points after five games played in the competition (W4 D1), it was in the 1981/82 season, 13 points (W4 D1), counting three for victory .



