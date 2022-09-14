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Гризманн вышел на поле после 60 минуты в 7 матче подряд. У него уже 3 гола в этом сезоне
"Атлетико" очень не хочет платить 40 миллионов
Фото: twitter.com/Atleti
Нападающий "Атлетико" Антуан Гризманн в очередной раз вышел на поле только во втором тайме. "Рохибланкос" уступили "Байеру" (0:2).
В этот раз Симеоне выпустил француза на 63 минуте встречи. Подобное происходит уже 7-й раз подряд. Ранее Гризманн выходил на 64-й, два раза на 63-й, дважды на 62-й и один раз на 61-й минуте.
"Атлетико" выпускает форварда только после 60 минуты, чтобы не платить "Барселоне" 40 миллионов евро за выкуп его контракта в конце сезона.
По соглашению двухлетней аренды, подписанному прошлым августом, Антуан должен провести более 45 минут хотя бы в 50% матчей, в которых он доступен.
"Барса" хочет подать в суд на "Атлетико", так как считает, что подсчет игрового времени должен производится по первому сезону, а не по сумме двух.
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