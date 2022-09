Олимпиакос подпишет очередную бывшую звезду Реала

"Олимпиакос" подпишет Хамеса Родригеса из "Аль-Райана", сообщает Фабрицио Романо. Стороны подпишут арендное соглашение.

Срок аренды не разглашается.

James Rodriguez to Olympiacos, deal set to be completed! Been told that the Colombian star will fly to Greece today — medical scheduled, there’s verbal agreement in place on loan deal. ????⚪️???????????? #transfers



If all goes as planned, James will sign later today.



Here we go soon. pic.twitter.com/tBlz4cPWuV