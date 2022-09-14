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Олимпиакос подпишет очередную бывшую звезду Реала
Из Англии в Катар, из Катара в Грецию
Фото: twitter.com/jamesdrodriguez
"Олимпиакос" подпишет Хамеса Родригеса из "Аль-Райана", сообщает Фабрицио Романо. Стороны подпишут арендное соглашение.
Срок аренды не разглашается.
James Rodriguez to Olympiacos, deal set to be completed! Been told that the Colombian star will fly to Greece today — medical scheduled, there’s verbal agreement in place on loan deal. ????⚪️???????????? #transfers— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 14, 2022
If all goes as planned, James will sign later today.
Here we go soon. pic.twitter.com/tBlz4cPWuV
Сообщается, что сегодня колумбиец вылетит в Грецию для прохождения медосмотра. Стороны уже согласовали трансфер.
Контракт колумбийца с "Аль-Райаном" рассчитан до лета 2024-го.
Хамес перешел в "Аль-Райан" из "Эвертона" в сентябре прошлого года за 8 миллионов евро.
В прошлом сезоне он провел 14 матчей, забил 5 голов и отдал 7 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 13 миллионов евро.
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