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Олимпиакос подпишет очередную бывшую звезду Реала

Испания
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Из Англии в Катар, из Катара в Грецию

Олимпиакос подпишет очередную бывшую звезду Реала

Фото: twitter.com/jamesdrodriguez

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"Олимпиакос" подпишет Хамеса Родригеса из "Аль-Райана", сообщает Фабрицио Романо. Стороны подпишут арендное соглашение.

Срок аренды не разглашается.

Сообщается, что сегодня колумбиец вылетит в Грецию для прохождения медосмотра. Стороны уже согласовали трансфер.

Контракт колумбийца с "Аль-Райаном" рассчитан до лета 2024-го.

Хамес перешел в "Аль-Райан" из "Эвертона" в сентябре прошлого года за 8 миллионов евро.

В прошлом сезоне он провел 14 матчей, забил 5 голов и отдал 7 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 13 миллионов евро.

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В статье: Олимпиакос (Пирей) Хамес Родригес Реал (Мадрид) "Аль-Райан" (Катар)
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