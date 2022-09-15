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Президента испанской федерации футбола обвинили в организации оргий и слежке за главой профсоюза
Обвинитель - родной дядя чиновника
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Borja B. Hojas
Президента Королевской федерации футбола Испании (RFEF) Луиса Рубиалеса обвинили в коррупции и мошенничестве.
Обвинитель не кто-нибудь, а родной дядя чиновника Хуан Рубиалес, который ранее занимал пост главы штаба федерации, но в 2020-м был внезапно уволен.
В интервью El Mundo Рубиалес старший рассказал, что племянник в течение нескольких лет снимает шале под Гранадой якобы для рабочих мероприятий, хотя на самом деле "отдыхает там вместе с ближайшими сподвижниками в компании 8-10 молодых девушек, которых нанимает известный в прошлом футболист". При этом оплачивает это федерация со своих счетов.
Также Хуан Рубиалес утверждает, что племянник нанял частных сыщиков для слежки за главой Ассоциации футболистов Давидом Арансо, и опять это оплачивала дочерняя структура RFEF.
Более того, Луис идет дальше и говорит, что Хуан просил его "найти способ для вывода денег со счетов федерации", что якобы и послужило причиной их конфликта и последующего увольнения.
Похоже, в испанском футболе грядет большое расследование, и выйти сухим из воды Рубиалесу-младшему будет непросто, ведь репутация у него и без того подмочена после Суперкубка-2021, когда El Confidencial обвиняла президента в давлении на принимающую сторону для заключения невыгодного контракта с фирмой Жерара Пике на 24 млн евро.
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