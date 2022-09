Экс-игрок донецкого Металлурга назначен спортивным директором Барселоны

"Барселона" официально объявила о назначении Йорди Кройфа на должность нового спортивного директора клуба. 48-летний специалист занимает эту должность с 1 июля.

Отметим, что Кройф - воспитанник "блаугранас", игравший в составе каталонцев 1993 по 1996 гг.. В карьере нидерландца также был украинский период - с 2006 по 2008 годы он защищал цвета донецкого "Металлурга".

Сообщатся, что Кройф вернулся в клуб в прошлом сезоне в качестве директора международного отдела футбольной секции. Он сыграл ключевую роль в двух последних трансферных окнах испанского клуба. Он также является сыном легендарного голландского игрока и тренера Йоханна Кройфа

