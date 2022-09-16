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Мудрик впечатлил скаутов Реала: трансфер будет зависеть от матчей ЛЧ

Испания
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(2 голосов)

Уникальный шанс для молодого таланта "Шахтера"

Мудрик впечатлил скаутов Реала: трансфер будет зависеть от матчей ЛЧ

Фото: shakhtar.com

Новина українською

Вингер донецкого "Шахтера" Михаил Мудрик заинтересовал мадридский "Реал", сообщает DefensaCentral.

По информации источника, 21-летний футболист впечатлил скаутов действующего победителя Лиги чемпионов. Испанцы намерены изучить игру молодого таланта в очных матчах против "горняков" в рамках европейского турнира 5-го и 11-го октября. В "Реале" считают, что Мудрик должен хорошо зарекомендовать себя в этих встречах.

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Ранее ходили слухи о заинтересованности к украинцу со стороны "Ниццы, "Байера", "Эвертона", "Брентфорда" и "Арсенала". Портал Transfermarkt оценивает Мудрика в 15 миллионов евро, однако "Шахтер" за последние дни летнего трансферного окна якобы требовал за него более 50 миллионов.

В текущем сезоне украинский вингер провел 5 матчей, в которых отличился 2 голами и 3 ассистами.

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В статье: Шахтер (Донецк) Реал (Мадрид) Михаил Мудрик
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Источник:
Defensa Central

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Комментарии (4)
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oda1979 (Запорожье)
16.09.2022 в 16:45
Ну и гуд. Переделают в левого защитника и нормуль.
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0
-3
Romerik (YNWA)
16.09.2022 в 16:30
Нах він там здався. Незважаючи на талан буде сидіти на лавці і підміняти уголька на 10 хв. Воно йому треба? Треба йти туда, де буде грати раз через два в старті, чи мати регулярні хвилини
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+2
-1
avatar
scorpius (Ck)
16.09.2022 в 16:19
Не-не, Лунина уже в Реале достаточно)
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+2
0
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
16.09.2022 в 16:31
Це щоб йому на лавці було не скучно)
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+2
0

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