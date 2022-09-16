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Мудрик впечатлил скаутов Реала: трансфер будет зависеть от матчей ЛЧ
Уникальный шанс для молодого таланта "Шахтера"
Фото: shakhtar.com
Вингер донецкого "Шахтера" Михаил Мудрик заинтересовал мадридский "Реал", сообщает DefensaCentral.
По информации источника, 21-летний футболист впечатлил скаутов действующего победителя Лиги чемпионов. Испанцы намерены изучить игру молодого таланта в очных матчах против "горняков" в рамках европейского турнира 5-го и 11-го октября. В "Реале" считают, что Мудрик должен хорошо зарекомендовать себя в этих встречах.
Ранее ходили слухи о заинтересованности к украинцу со стороны "Ниццы, "Байера", "Эвертона", "Брентфорда" и "Арсенала". Портал Transfermarkt оценивает Мудрика в 15 миллионов евро, однако "Шахтер" за последние дни летнего трансферного окна якобы требовал за него более 50 миллионов.
В текущем сезоне украинский вингер провел 5 матчей, в которых отличился 2 голами и 3 ассистами.
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