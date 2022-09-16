Тренеры Барсы после поражения от Баварии считают, что между командами нет разницы в классе

Тренерский штаб "Барселоны" после анализа поражения в Лиге чемионов от "Баварии" (0:2) пришел к выводу, что между командами нет значительной разницы в классе, сообщает Mundo Deportivo.

В клубе считают, что победить в матче команде помешала нехватка опыта, плохая реализация и плохой индивидуальный перфоманс отдельных футболистов.

Отмечается, что Хави доволен составом и в раздевалке верят в дальнейшее развитие команды.