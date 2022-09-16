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Тренеры Барсы после поражения от Баварии считают, что между командами нет разницы в классе
Испанцы и правда могли несколько раз выходить вперед в первом тайме
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Jose Breton/Pics Action/NurPhoto
Тренерский штаб "Барселоны" после анализа поражения в Лиге чемионов от "Баварии" (0:2) пришел к выводу, что между командами нет значительной разницы в классе, сообщает Mundo Deportivo.
В клубе считают, что победить в матче команде помешала нехватка опыта, плохая реализация и плохой индивидуальный перфоманс отдельных футболистов.
Отмечается, что Хави доволен составом и в раздевалке верят в дальнейшее развитие команды.
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