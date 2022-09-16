  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Тренеры Барсы после поражения от Баварии считают, что между командами нет разницы в классе
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тренеры Барсы после поражения от Баварии считают, что между командами нет разницы в классе

Испания
(1 голосов)

Испанцы и правда могли несколько раз выходить вперед в первом тайме

Тренеры Барсы после поражения от Баварии считают, что между командами нет разницы в классе

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Jose Breton/Pics Action/NurPhoto

Новина українською

Тренерский штаб "Барселоны" после анализа поражения в Лиге чемионов от "Баварии" (0:2) пришел к выводу, что между командами нет значительной разницы в классе, сообщает Mundo Deportivo.

В клубе считают, что победить в матче команде помешала нехватка опыта, плохая реализация и плохой индивидуальный перфоманс отдельных футболистов.

Отмечается, что Хави доволен составом и в раздевалке верят в дальнейшее развитие команды.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Бавария (Мюнхен) Лига чемпионов Барселона
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
mundodeportivo.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде