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Хави о матче с Баварией: Барселона может обыграть любую команду. Мы играли хорошо

Испания
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Могли забивать минимум два

Хави о матче с Баварией: Барселона может обыграть любую команду. Мы играли хорошо

Фото: twitter.com/FCBarcelona

Новина українською

Главный тренер "Барселоны" Хави на пресс-конференции перед матчем с "Эльче" прокомментировал поражение от "Баварии". "Мы играли хорошо, только не забили", – приводит его слова Marca.

"Если вы видели матч, то наверняка понимаете, что мы могли победить.

Нам не хватило эффективности. С нашей стороны важно быть показывать концентрацию все 90 минут и учиться на ошибках. Победы и поражения длятся 24 часа.

Я поговорил с командой, показал видео их ошибок. Они недовольны упущенными моментами. Мы играли хорошо, только не забили. Нельзя упускать так много моментов в матчах Лиги чемпионов.

Я думаю, что мы можем обыграть любую команду, но должны это доказать. Необходимо убедить игроков, что мы на правильном пути. Сейчас обвинять никого не надо.

Мы показали хорошую игру, но должны быть более эффективными. Если ты не раздавишь соперника в Лиге чемпионов, то раздавят тебя", – сказал главный тренер "Барселоны".

"Барса" уступила на Альянц Арене "Баварии" (0:2). Голами отличились защитник Лукас Эрнандес и нападающий Лерой Сане.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Барселона Хави
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Источник:
marca.com

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