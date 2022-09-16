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Атлетико летом предлагал Барсе выкупить Гризманна за 20 миллионов евро

Испания
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Француз – заложник контракта

Атлетико летом предлагал Барсе выкупить Гризманна за 20 миллионов евро

Фото: twitter.com/Atleti

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"Барселона" отказалась продавать прошлым летом "Атлетико" Антуана Гризманна за 20 миллионов евро, сообщает Cadena Ser. "Сине-гранатовые" сослались на условия контракта.

Прошлым летом француз перешел в "Атлетико" из "Барселоны"на правах двухгодичной аренды. В соглашении прописано обязательство выкупа, которое вступает в силу, если за два сезона Гризманн проведет больше 45 минут более чем в 50% матчей, в которых он был доступен.

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В семи играх подряд в этом сезоне Антуан выходил на замену после 60-й минуты. "Атлетико" так делает, чтобы не платить 40 миллионов евро за игрока в конце сезона.

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В статье: Атлетико (Мадрид) Антуан Гризманн Барселона
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Источник:
cadenaser.com

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