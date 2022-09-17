Примера. Вальядолид - Кадис 0:1. Когда счет не соответствует игре

"Кадис" в шестом туре подряд и близко не напоминает команду элиты, но при этом отпраздновал победу - такой вот парадокс.

Сегодня "Субмарина" ни разу не пробила в створ ворот и играла сугубо на отбой все основное время. Единственным, кто хоть что-то пытался сделать, был Лукас Перес, но партнерам, кажется, было плевать.

"Вальядолид" обязан был побеждать крупно по такой игре, но его подвела реализация. Главный антигерой - Шон Вайсманн, запоровший не менее 3-4 удобных возможностей. Также Ледесма отразил опаснейшие удар Кике и Мончу, а Плано уже без помощи вратаря "Кадиса" попал в перекладину.

С одной стороны, это все невезение, но с другой, всем же известно правило: "Не забиваешь ты - забьют тебе". Так случилось и сегодня. Ужасная ошибка Асенхо на выходе на 91-й минуте подарила "Кадису" не только первый момент, но и первый гол в сезоне-2022/23.

22.49 on 16 September. Something amazing just happened. Cadiz scored a goal. pic.twitter.com/j0B4byZItW — Sid Lowe (@sidlowe) September 16, 2022

Победить по такой игре - это фантастика; возможно, она как-то зарядит "Кадис" на прогресс, а то пока у команды плохо примерно все. У "Вальядолида" чуть лучше, но без забивного форварда, последнего паса и надежного голкипера тоже будет нелегко.

Пока что в таблице у "Субмарины" три очка, у "Пуселы" - четыре.

6-й тур Примеры. Вальядолид. "Хосе Соррилья"

"Вальядолид" - "Кадис" - 0:1

Гол: Негредо, 90+1

"Вальядолид": Асенхо - Фреснеда, Хоакин Фернандес, Хави Санчес, Оласа - Мончу (Иван Санчес, 67), Роке Меса (Мальса, 82), Кике Перес - Плата (Серхио Леон, 82), Вайсманн (Гвардиола, 90), Плано (Нарваэс, 68)

"Кадис": Ледесма - Карселен (Сальдуа, 71), Луис Эрнандес, Чуст, Эспино - Феде (Хосе Мари, 58), Алекс (Бонгонда, 61) - Алехо (Негредо, 71), Собрино, Окампо (Алькарас, 46) - Лукас Перес

Предупреждения: Мончу, 18 - Эспино, 28, Феде, 53, Хосе Мари, 75, Сальдуа, 78