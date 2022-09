Примера. Вальядолид - Кадис 0:1. Когда счет не соответствует игре

"Кадис" в шестом туре подряд и близко не напоминает команду элиты, но при этом отпраздновал победу - такой вот парадокс.

Сегодня "Субмарина" ни разу не пробила в створ ворот и играла сугубо на отбой все основное время. Единственным, кто хоть что-то пытался сделать, был Лукас Перес, но партнерам, кажется, было плевать.

"Вальядолид" обязан был побеждать крупно по такой игре, но его подвела реализация. Главный антигерой - Шон Вайсманн, запоровший не менее 3-4 удобных возможностей. Также Ледесма отразил опаснейшие удар Кике и Мончу, а Плано уже без помощи вратаря "Кадиса" попал в перекладину.

С одной стороны, это все невезение, но с другой, всем же известно правило: "Не забиваешь ты - забьют тебе". Так случилось и сегодня. Ужасная ошибка Асенхо на выходе на 91-й минуте подарила "Кадису" не только первый момент, но и первый гол в сезоне-2022/23.

22.49 on 16 September. Something amazing just happened. Cadiz scored a goal. pic.twitter.com/j0B4byZItW