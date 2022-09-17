Во имя отца и деда: как Маркос Алонсо продолжает легенду, длиной в 70 лет

Маркос Алонсо – живая легенда испанского футбола.

И нет, это не шутка и не преувеличение. Два сильных года в "Фиорентине" здесь ни при чем, как и выигранная Лига чемпионов на скамейке "Челси", и недавний переезд в "Барселону".

Если разбирать только эти три эпизода, то ни о какой легендарности и речи не идет, ведь у левого защитника хватает изъянов, мешающих получать стабильное место в топ-клубах. Пожалуй, Алонсо пора уже спуститься на уровень ниже, или вообще подумать о пенсионерских лигах… Но сейчас о другом.

Дело в том, что "Маркос Алонсо" - это не только игрок, а совокупный образ большой футбольной семьи, корнями уходящей в середину прошлого века.

Маркос Алонсо-отец, Маркос Алонсо-сын и Маркос Алонсо-внук – трудно поверить, но в них действительно одинаковые имена и каждый из трио сделал мощную карьеру на наивысшем уровне.

Три поколения Маркосов Алонсо. Фото: elpais.com

После перехода в "Барселону" младшего, как всегда, спросили, кто из их семейства круче остальных, однако он уклонился от ответа. Он всегда так делает:

"Трудно сказать. По правде, я почти не видел игры своих родных, особенно деда, ведь видео тех лет осталось немного. Пусть лучше выбирают старики, которые видели нас всех троих".

***

Пожалуй, самым сильным из них был дед.

Маркос Алонсо Имас – это полное имя; в Мадриде же его знали, как Маркитоса – неутомимого правого защитника, который также мог закрыть позицию и в центре обороны.

Это было очень давно. В 1951-м молодой защитник дебютировал в родном "Расинге", отбегал там три сезона и в одном из матчей изрядно насолил "Реалу".

Скаутинг тех времен сильно отличался от современного, возможностей искать таланты за океанами почти не было, так что дон Сантьяго Бернабеу дважды не думал - уже в 54-м Маркитоса забрали в столицу, а еще через год он, как подобает игроку "Реала", дебютировал в сборной в матче против Франции (1:2).

Маркитос (слева) несет Кубок чемпионов. Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: PA Images

Для Мадрида это были золотые времена. В 53-м из того же "Расинга" клуб выхватил Пако Хенто; чуть позже из колумбийской лиги вытащил Альфредо Ди Стефано; спустя год из "Насьоналя" удалось пригласить Эктора Риаля. Наступала эпоха "Галактикос".

Маркитос приложил к ней свою ногу и потом еще полвека при каждом случае пересказывал свой главный эпизод:

"Это был первый финал Кубка чемпионов, и мы приехали в Париж. Вторым финалистом был "Реймс". Они играли как дома и забили дважды, но Ди Стефано и Риаль сравняли счет. Тогда Идальго, впоследствии ставший тренером, еще раз вывел "Реймс" вперед, и мне не оставалось ничего, кроме как сделать счет 3:3. Я получил мяч вдали от ворот, отдал его Ди Стефано, а сам побежал вперед. Альфредо тогда отпасовал на Марсаля, его удар отразил голкипер, и я пальцем ноги сыграл на добивании".

Как-то на испанском ТВ сам Ди Стефано пошутил, мол, это еще хорошо, что ты забил только раз, иначе рассказывал бы нам до конца программы. Маркитос смеялся громче всех и признал, что так бы оно и было. Защитники в эру "дубль-вэ" почти не отличались.

Касательно же их "Реала", то он после Парижа сыграл еще четыре финала в Мадриде, Брюсселе, Штутгарте и Глазго, и каждый раз "Сливочные" побеждали. Так закладывались традиции; фундамент, на котором стоит клуб по сей день.

Жаль, что Маркитос не увидел "десиму" – он умер в 2012-м в день 110-летия "Реала", которому отдал все, что имел.

***

Среди прочего Маркитос отдал "Сливочным" и сына, Маркоса Алонсо Пенью, но дела у того не заладились.

Когда парню стукнуло 16, он подошел к отцу и сказал, что без шуток хочет стать профессиональным футболистом, на что получил болезненно прямой ответ:

"В футболе никто и ничего просто так не дает. Тебе нужно ехать домой, в "Расинг", и показать, чего ты действительно стоишь".

И что вы думаете? Он уехал, выгрыз себе дебют в Ла Лиге в 17; через три года подписался в гораздо более статусном "Атлетико"; дальше попал в "Барселону".

Маркоса Алонсо-сына в Испании называли просто "Маркос". Играл он преимущественно вингера, однако иногда использовался и на острие атаки. Его трансфер в "Барсу" на несколько недель стал самой дорогой покупкой в ​​истории Ла Лиги – "Атлетико" получил 800 тысяч фунтов. Побил эту цифру не кто-нибудь, а Диего Марадона, за которого заплатили 5 млн.

Собственно, именно после передач Эль Диего Алонсо и забил рекордные для себя 12 голов в сезоне-1983/84. Еще через год забитых мячей стало меньше, но под руководством Терри Венейблса "Барса" выиграла чемпионство.

В какой-то момент Маркос даже при живых Шустере и Арчибальде был близок статусу кумира "Камп Ноу", но помешал злосчастный финал КЕЧ-86 против "Стяуа", где он стал одним из четырех каталонцев, не реализовавших пенальти в послематчевой серии.

"Не забывайте, я в тот вечер прихрамывал. Я не успел полностью оправиться после травмы, и сделал над собой усилие, чтобы выйти на поле. Но все пошло не так. В Севилье стояла страшная жара, а мы не могли сконцентрироваться. Мы были как мертвые. При этом соперник играл еще хуже, но смог победить. Катастрофа…"

***

Для семьи Алонсо этот проигранный финал до сих пор остается единственным, и самый молодой из династии регулярно напоминает об этом отцу:

"Послушайте, наша семья играла в семи финалах КЕЧ. Мой дед выиграл пять, еще один – у меня. Я до сих пор не знаю, кто из нас упустил тот единственный титул из семи…"

Отец, впрочем, в долгу не остается – у него есть свои аргументы против сына, которому титул дался слишком легко:

"Конечно, Маркос прав, что я могу сделать? Разве купить пластиковый кубок. Мне бы хотелось не сыграть тогда 120 минут, а просидеть в запасе и стать чемпионом как он, но уже поздно. Вот скажите: я сыграл тогда так много, а что мне это дало?"

Короче, атмосфера в семье топовая – все с чувством юмора и не делают трагедии из собственных ошибок. Тем более, у Маркоса их и без "Стяуа" хватало – его карьера рано пошла на спад и закончил он в родном "Расинге" в 32 года. Далее пошел в тренеры, объездил кучу клубов от "Севильи" до "Сарагосы", однако успеха нигде не добился; даже "Атлетико" из Сегунды в 2001-м поднять не смог.

К моменту, когда самый молодой начинал карьеру, Маркос уже покинул тренерство и отправился в бизнес; пишут, что у него есть хватка.

В футболе отец с сыном нигде пересечься не успели - младший все делал своими силами. Точно, как отец, он не пробился в "Реал" через "Кастилью", вынужденно поехал в маленький клуб и уже оттуда начал путь наверх, который достиг кульминации 27 марта 2018-го.

Это был не финал и не матч плей-офф, а только товарняк между Испанией и Аргентиной, однако именно в этот день семья Алонсо стала первой на Пиренеях, у которой сразу три поколения сыграли за сборную.

La saga continúa pic.twitter.com/SCXCVGOVHC — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) September 5, 2022

Во всем мире таких семей всего шесть. Среди известных – мексиканцы Эрнандесы (Чичарито помните?), словаки Вайссы; у Диего Форлана вообще дед на одном из Кубков Америки тренировал своего зятя – его отца.

Что касается Испании, то здесь Алонсо совершенно уникальны. И хотя у новичка "Барселоны" еще нет детей, мы точно знаем: а) ​​как назовут старшего сына, б) чем он будет заниматься в жизни. Такие гены – это больше, чем биология; это настоящее сокровище, которое нужно оберегать.