Винисиус Жуниор – о расистских комментариях в свой адрес: Я не перестану танцевать

Бразильский форвард "Реала Мадрид" Винисиус Жуниор прокомментировал расистское высказывание президента Испанской ассоциации спортивных агентов Педро Браво о танцах после голов:

"Пока цвет кожи важнее яркости глаз, будет война". У меня есть татуировка с этой фразой на теле. У меня эта мысль постоянно в голове. Это отношение и философия, которые я стараюсь применять на практике в своей жизни.

Говорят, что счастье мешает. Гораздо больше беспокоит счастье победившего в Европе темнокожего бразильца.

Но мое желание победить, моя улыбка и блеск в глазах намного больше этого. Вы даже представить себе не можете.

Я стал жертвой ксенофобии и расизма в одном заявлении. Но ничего из этого не началось вчера.

Несколько недель назад они начали криминализировать мои танцы. Танцы, которые не мои. Они принадлежат Роналдиньо, Неймару, Пакете, Гризманну, Жоао Феликсу, Матеусу Кунье... они принадлежат бразильским исполнителям фанка и самбы, исполнителям реггетона и чернокожим американцам.

Это танцы, посвященные культурному разнообразию мира. Примите это, уважайте. Я не собираюсь останавливаться.

Я родом из страны, где бедность очень велика, где люди не имеют доступа к образованию... и во многих случаях на столе нет еды!

Обычно я не выступаю публично, чтобы опровергнуть критику. Они нападают на меня, а я молчу. Меня хвалят, а я тоже молчу. Я работаю! Я много работаю.

На поле и вне его. Я разработал приложение, чтобы помочь обучению детей в государственных школах без какой-либо финансовой помощи. Я делаю школу со своим именем. Я сделаю гораздо больше для образования. Я хочу, чтобы следующие поколения были готовы, как и я, к борьбе с расистами и ксенофобами.

Я всегда стараюсь быть профессионалом и образцовым гражданином. Но это не работает, это не модно в Интернете, и это не мотивирует трусов агрессивно говорить о людях, которых они даже не знают.

Сценарий всегда заканчивается извинениями и словами "Меня неправильно поняли". Но повторяю для тебя, расист:

"Я не перестану танцевать. Будь то на Самбадроме, на Бернабеу или где-то еще".

С любовью и улыбками того, кто очень счастлив,

Вини Жуниор".