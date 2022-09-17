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Барса не забивает со штрафных после ухода Месси
503 дня "каталонцы" не могут забить прямым ударом со штрафного
фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Каталонская "Барселона" испытывает серьезные проблемы в реализации штрафных ударов.
Так испанское издание Mundo Deportivo сообщает, что игроки "блауграны" не забивали со штрафных в течение 503-х дней (по состоянию на 17 сентября, до матча против "Эльче").
Примечательно, что последний раз ворота соперника ударом со штрафного в футболке "сине-гранатовых" поражал экс-капитан "Барсы", а сейчас нападающий "ПСЖ" Лионель Месси.
Аргентинец это сделал 2 мая прошлого года в игре против "Валенсии". Этот забитый штрафной стал юбилейным для Лео в составе "Барселоны" – 50-м.
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