Барса не забивает со штрафных после ухода Месси

Каталонская "Барселона" испытывает серьезные проблемы в реализации штрафных ударов.

Так испанское издание Mundo Deportivo сообщает, что игроки "блауграны" не забивали со штрафных в течение 503-х дней (по состоянию на 17 сентября, до матча против "Эльче").

Примечательно, что последний раз ворота соперника ударом со штрафного в футболке "сине-гранатовых" поражал экс-капитан "Барсы", а сейчас нападающий "ПСЖ" Лионель Месси.

Аргентинец это сделал 2 мая прошлого года в игре против "Валенсии". Этот забитый штрафной стал юбилейным для Лео в составе "Барселоны" – 50-м.