  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Левандовский забил за Барселону в пятом матче Ла Лиги подряд
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Левандовский забил за Барселону в пятом матче Ла Лиги подряд

Испания
(1 голосов)

Потясающий показатель

Левандовский забил за Барселону в пятом матче Ла Лиги подряд

Фото: fcbarcelona.com

Новина українською

Нападающий "Барселоны" Роберт Левандовский забил за свой клуб в пятом матче Ла Лиги подряд.

Сегодня поляк вышел в стартовом составе на матч с "Эльче", и уже на 34 минуте отметился в воротах соперника. При этом ассист на него отдал Бальде.

Этот гол стал только первым для Роберта, ведь уже на 48 минуте нападающий сделал дубль. На этот раз Левандовский оказался на мяче после неудачного отскока в штрафной.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Роберт Левандовский Барселона Эльче
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
bato79
17.09.2022 в 19:05
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них зачетные, уже второй месяц с ними уже в хорошем плюсе
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде