Левандовский забил за Барселону в пятом матче Ла Лиги подряд

Нападающий "Барселоны" Роберт Левандовский забил за свой клуб в пятом матче Ла Лиги подряд.

Сегодня поляк вышел в стартовом составе на матч с "Эльче", и уже на 34 минуте отметился в воротах соперника. При этом ассист на него отдал Бальде.

Этот гол стал только первым для Роберта, ведь уже на 48 минуте нападающий сделал дубль. На этот раз Левандовский оказался на мяче после неудачного отскока в штрафной.