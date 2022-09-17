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Примера. Барселона - Эльче 3:0. Слишком легко для Левандовского

Испания
(1 голосов)

Очередной мастер-класс от поляка

Примера. Барселона - Эльче 3:0. Слишком легко для Левандовского

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alex Caparros

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Вероятно, этот матч так и останется до конца сезона самым легким для команды Хави. Трудно вообразить, что может его переплюнуть.

Отчасти гости сами виноваты - у них и в равных составах шансы не просматривались, что уж и говорить о меньшинстве, в котором команда оказалась на 14-й минуте.

Антигерой - капитан "Эльче" Гонсало Верду, который сегодня вышел играть впервые с мая и в первом же опасном эпизоде руками завалил Левандовского, вырывавшегося на ворота. Конечно, это прямая красная.

После этого эпизода тер Штеген мог запросто уходить с поля и ехать по делам - ударов хотя бы в сторону его ворот гости не нанесли.

"Барса" же хоть и не форсировала события, но ближе к концу первого тайма начала создавать момент за моментом. Если перечислять все, то текста хватит на несколько страниц, потому вспомним только самое важное.

Открыл счет, естественно, Левандовский, который даже опорной ногой замкнул прострел Бальде.

Еще через 8 минут все тот же 18-летний Бальде заиграл в штрафной Депая, и голландец в стиле баскетбольного центрового развернул оппонента и пальнул изо всей силы под перекладину. Было эффектно, и это 2:0.

В самом начале второй половины Роберт довел счет до разгромного, сыграв на добивании, и на этом арбитр мог свистеть - все равно дальше "Барса" решила не унижать соперника, а несчастный "Эльче" просто ждал финального свистка. К тому времени гости остались даже без тренера - Франсиско удалили за споры с судьей.

Думается, к следующему туру зелено-белых будет готовить уже не он - 1 очко в 6 турах при ужасной игре это чересчур даже для аутсайдера. Что же касается "Барсы", то она в Ла Лиге продолжает идти без поражений с 16 баллами. Как минимум до завтра это чистое первое место.

6-й тур Примеры. Барселона. "Камп Ноу"

"Барселона" - "Эльче" - 3:0

Голы: Левандовский, 34, 48, Депай, 41

"Барселона": тер Штеген - Кунде, Араухо, Эрик Гарсия (Бельерин, 59), Бальде - Кессье (Гави, 46), де Йонг, Педри - Дембеле (Рафинья, 60), Левандовский (Ферран Торрес, 72), Депай (Фати, 59)

"Эльче": Бадиа - Паласиос, Нванкво, Верду, Бигас (Диего Гонсалес, 77), Клерк - Моренте (Понсе, 68), Гути (Меркау, 53), Гумбау, Фидель (Домингуш Кина, 53) - Бойе (Хосан, 68)

Предупреждения: Кессье, 5, Ферран Торрес, 73 - Бигас, 28, Меркау, 70

Удаление: Верду, 14

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Комментарии (10)
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
17.09.2022 в 19:27
"Барса" решила не унижать соперника“ …….. не согласен. Ничего они не решали, а просто на замену в атаку вышли импотенты. А кривоногий ещё и карточку первым делом получил.
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0
0
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Spokoyno (Київ)
17.09.2022 в 19:36
В дійсності Барса вирішила перевести гру в тренувальний варіант... Награвання найближчого резерву На жаль Фаті спускається до рівня Торесса
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+1
-1
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
17.09.2022 в 19:49
Обоим есть что доказывать тренеру, поэтому должны были делать на поле всё возможное, а они показали в очередной раз, что они брёвна
0
0
Michael-K (Івано-Франківськ)
17.09.2022 в 19:23
Легка прогулянка Барселони, другий тайм можна було вже не переглядати, все очевидно було.В команди хоч і великий вибір в атакувальній лінії, але по якості багато питаннь, насамперед до Кессьє, потім до Рафіньї і Торреса. Депай хоч і забив, але не той рівень гри показує, що на початку минулого сезону, надто хотів сподобатись сьогодні. Але найбільше розчарування це Фаті, не можу зрозуміти чи він ще не набрав форму після великої кількості травм, чи він здувається потрохи...
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+1
0
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Spokoyno (Київ)
17.09.2022 в 19:18
А де четвертий
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+1
-2
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VictCo (Київ)
17.09.2022 в 19:21
У твоєї мамки в дупі!
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+2
-1
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Крістофер (Луцьк)
17.09.2022 в 19:13
Якщо вам раптом почне здаватись, що ви не дуже розумні і наробили багато помилок в своєму житті, то пригайде Левандовського, який перейшов з клубу спроміжного боротись за Лігу Чемпіонів в клуб, який спроміжний боротись з 10 грацями Ельче і вам відразу стане легше
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+2
-2
Michael-K (Івано-Франківськ)
17.09.2022 в 19:28
Якщо після перегляду фільму "Тупий і ще тупіший" у вас залишились сумніви чи є ще більші дятли, то прочитайте коментарій вище і сумніви розвіяться
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+3
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
17.09.2022 в 19:49
дятел, бавария в бундеслиге сильно буксует без лёвы
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+1
0
Michael-K (Івано-Франківськ)
17.09.2022 в 20:00
Нічого дивного - це ж німці, скупердяї! Вони готові за гроші не тільки Левандовські чи Холанда продати, а й маму рідну за гроші.
+1
0

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