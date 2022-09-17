Примера. Барселона - Эльче 3:0. Слишком легко для Левандовского

Вероятно, этот матч так и останется до конца сезона самым легким для команды Хави. Трудно вообразить, что может его переплюнуть.

Отчасти гости сами виноваты - у них и в равных составах шансы не просматривались, что уж и говорить о меньшинстве, в котором команда оказалась на 14-й минуте.

Антигерой - капитан "Эльче" Гонсало Верду, который сегодня вышел играть впервые с мая и в первом же опасном эпизоде руками завалил Левандовского, вырывавшегося на ворота. Конечно, это прямая красная.

После этого эпизода тер Штеген мог запросто уходить с поля и ехать по делам - ударов хотя бы в сторону его ворот гости не нанесли.

6 - Elche have had six players sent off in LaLiga in 2022 year (26 games), two more than in 2020 and 2021 combined in the competition (4 in 56 matches). Admonished. pic.twitter.com/l3WyoqP4ec — OptaJose (@OptaJose) September 17, 2022

"Барса" же хоть и не форсировала события, но ближе к концу первого тайма начала создавать момент за моментом. Если перечислять все, то текста хватит на несколько страниц, потому вспомним только самое важное.

Открыл счет, естественно, Левандовский, который даже опорной ногой замкнул прострел Бальде.

Еще через 8 минут все тот же 18-летний Бальде заиграл в штрафной Депая, и голландец в стиле баскетбольного центрового развернул оппонента и пальнул изо всей силы под перекладину. Было эффектно, и это 2:0.

5 - Barcelona's Robert Lewandowski has scored at least one goal in each of his last five appearances in LaLiga (seven goals on aggregate). Protagonist. pic.twitter.com/dBEPaowfbi — OptaJose (@OptaJose) September 17, 2022

В самом начале второй половины Роберт довел счет до разгромного, сыграв на добивании, и на этом арбитр мог свистеть - все равно дальше "Барса" решила не унижать соперника, а несчастный "Эльче" просто ждал финального свистка. К тому времени гости остались даже без тренера - Франсиско удалили за споры с судьей.

Думается, к следующему туру зелено-белых будет готовить уже не он - 1 очко в 6 турах при ужасной игре это чересчур даже для аутсайдера. Что же касается "Барсы", то она в Ла Лиге продолжает идти без поражений с 16 баллами. Как минимум до завтра это чистое первое место.

6-й тур Примеры. Барселона. "Камп Ноу"

"Барселона" - "Эльче" - 3:0

Голы: Левандовский, 34, 48, Депай, 41

"Барселона": тер Штеген - Кунде, Араухо, Эрик Гарсия (Бельерин, 59), Бальде - Кессье (Гави, 46), де Йонг, Педри - Дембеле (Рафинья, 60), Левандовский (Ферран Торрес, 72), Депай (Фати, 59)

"Эльче": Бадиа - Паласиос, Нванкво, Верду, Бигас (Диего Гонсалес, 77), Клерк - Моренте (Понсе, 68), Гути (Меркау, 53), Гумбау, Фидель (Домингуш Кина, 53) - Бойе (Хосан, 68)

Предупреждения: Кессье, 5, Ферран Торрес, 73 - Бигас, 28, Меркау, 70

Удаление: Верду, 14