Примера. Барселона - Эльче 3:0. Слишком легко для Левандовского

Вероятно, этот матч так и останется до конца сезона самым легким для команды Хави. Трудно вообразить, что может его переплюнуть.

Отчасти гости сами виноваты - у них и в равных составах шансы не просматривались, что уж и говорить о меньшинстве, в котором команда оказалась на 14-й минуте.

Антигерой - капитан "Эльче" Гонсало Верду, который сегодня вышел играть впервые с мая и в первом же опасном эпизоде руками завалил Левандовского, вырывавшегося на ворота. Конечно, это прямая красная.

После этого эпизода тер Штеген мог запросто уходить с поля и ехать по делам - ударов хотя бы в сторону его ворот гости не нанесли.

6 - Elche have had six players sent off in LaLiga in 2022 year (26 games), two more than in 2020 and 2021 combined in the competition (4 in 56 matches). Admonished. pic.twitter.com/l3WyoqP4ec