Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Хави: У нас очень четкое представление о том, как нужно играть
Тренер знает, какую команду он строит
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Наставник "Барселоны" Хави дал комментатор после матча 6-го тура Ла Лиги с "Эльче" (3:0):
"У нас глубокий состав, все хорошо тренируются, каждый футболист готов помочь команде тогда, когда она в нем нуждается, и это главное. Этот сезон необычен, график матчей напряженный, поэтому нам нужен каждый. Важно, чтобы у нас была командная игра, кто бы ни выходил на поле – мы готовы выполнить задачу.
У нас много вариантов, из которых можно выбирать. Трофеи завоевывает команда, а не стартовый состав.
У нас очень четкое представление о том, как нужно играть. Мы хотим владеть инициативой. Мы понимаем, какие требования предъявляются в этом клубе, какое существует давление.
Команда стала сильнее с прошлого ноября, но работа в "Барселоне" – это серьезное испытание. Нужно продолжать усердно работать, быть командой и семьей.
Бальде находится в отличной физической форме и способен многое нам дать. Поразительно, что 18-летний футболист может выступать на таком уровне. У нас три левых защитника невероятного уровня", – сказал Хави.
Популярное сейчас
- Зинченко – самый дорогой игрок Украины. Transfermarkt обновил цены на футболистов
- Самолет и 200 человек. Генштаб обновил данные о потерях россиян
- Мауро Икарди подрался в своем дебютном матче в Турции
- Винисиуса на испанском ТВ сравнили с обезьяной. Бразильца поддержали Пеле и Неймар
- Бекхэм заплакал на церемонии прощания с королевой Елизаветой – Видео
- Красотка дня. Роскошная вторая половинка капитана Днепра-1. ФОТО
Новости по теме
- 14:08 Прогнозы на футбол Барселона - Эльче. Анонс и прогноз матча Примеры на 17.09.2022
- 20:07 Зарубежные Хави о матче с Баварией: Барселона может обыграть любую команду. Мы играли хорошо
- 14:17 Зарубежные Барселона включает рычаги, Реал меняет опорных, Мончи все завалил. Итоги трансферного лета в Испании