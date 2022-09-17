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Хави: У нас очень четкое представление о том, как нужно играть

Испания
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Тренер знает, какую команду он строит

Хави: У нас очень четкое представление о том, как нужно играть

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Наставник "Барселоны" Хави дал комментатор после матча 6-го тура Ла Лиги с "Эльче" (3:0):

"У нас глубокий состав, все хорошо тренируются, каждый футболист готов помочь команде тогда, когда она в нем нуждается, и это главное. Этот сезон необычен, график матчей напряженный, поэтому нам нужен каждый. Важно, чтобы у нас была командная игра, кто бы ни выходил на поле – мы готовы выполнить задачу.

У нас много вариантов, из которых можно выбирать. Трофеи завоевывает команда, а не стартовый состав.

У нас очень четкое представление о том, как нужно играть. Мы хотим владеть инициативой. Мы понимаем, какие требования предъявляются в этом клубе, какое существует давление.

Команда стала сильнее с прошлого ноября, но работа в "Барселоне" – это серьезное испытание. Нужно продолжать усердно работать, быть командой и семьей.

Бальде находится в отличной физической форме и способен многое нам дать. Поразительно, что 18-летний футболист может выступать на таком уровне. У нас три левых защитника невероятного уровня", – сказал Хави.

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В статье: Барселона Хави Эльче
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Источник:
Marca

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