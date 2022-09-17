Примера. Мальорке повезло, а Гаттузо быстро освоился на Месталье

Повезло "Мальорке". Она наиграла на победу разве что в первом тайме, да и то с натяжкой; во втором же лучше выступила "Альмерия".

Столь нужную единичку на табло принес "Киновари" рикошет после подачи Копете - Маффео оставалось только вколотить мяч в ворота головой, что он и сделал.

Других стопроцентных моментов "Мальорка" сегодня не создала, да и "Альмерия" тоже взялась за работу лишь после 70-й минуты. Из-за этого матч выглядел скучновато; завлечь нейтрального болельщика ему было нечем.

Только перед финальным свистком, когда гости уже поменяли защитников на форвардов и все побежали вперед, стало поинтереснее. Пристрелка от Рамазани и Туре выглядела неплохо; затем герой вечера Маффео выбил мяч из пустых ворот после удара Мелеро; ну, и вишенка на торте - Диего Соуза на последней добавленной минуте, обыграв вратаря, с трех метров не попал в ворота. Как?!

3 - Mallorca's Pablo Maffeo has scored his third goal in 99 appearances in LaLiga (two headed goals). Rise. pic.twitter.com/FD4FdlKIEG — OptaJose (@OptaJose) September 17, 2022

Промах бразильца еще долго будут таскать по разным нарезкам курьезов, это точно. Ну, а касательно дел табличных, то здесь у "Мальорки" 8 баллов, у "Альмерии" - 4.

6-й тур Примеры. Пальма. "Сон Моиш"

"Мальорка" - "Альмерия" - 1:0

Гол: Маффео, 25

"Мальорка": Райкович - Маффео, Вальент, Раильо, Копете, Хауме Коста - Антонио Санчес (Дани Родригес, 59), де Галларета (Абдон, 83), Гренье (Баба, 67) - Ли Кан Ин, Мурики (Анхель, 83)

"Альмерия": Фернандо Мартинес - Посо (Пучмаль, 46), Чуми (Эмбарба, 85), Родриго Эли, Бабич, Акиеме - Саму Кошта, Робертоне (Портильо, 72), Лазаро (Мелеро, 62) - Туре (Диего Соуза, 72), Рамазани

Предупреждения: де Галларета, 5, Хауме Коста, 52, Ли Кан Ин, 90+5 - Робертоне, 36, Чуми, 65, Рамазани, 78, Родриго Эли, 90, Пучмаль, 90+5, Диего Соуза, 90+6

Ну что, с играми на "Месталье" у Дженнаро Гаттузо все хорошо. Осталось еще отладить выезды - и можно бороться за ТОП-10.

Сегодня "Сельта" была переиграна по делу. Да, "Кельты" активнее начали встречу и создали по одному явному моменту в каждом из таймов, но Мамардашвили переиграл Аспаса и Ларсена. Крутой грузин, без вариантов.

Преуспела и атака "Валенсии". Гайя провел мощный матч; Диахаби после стандарта в штангу попал; Коррея однажды чуть не забил. Ну, а лучшим на поле был Самуэл Лино.

Первый гол - чисто его заслуга; бразилец прошел с мячом много метров, ударил, а Кастильехо лишь добил мяч куда надо.

6 - Samu Castillejo's ???????? 19 goals in LaLiga and Serie A by manager:



6 ???????? GENNARO GATTUSO (37 matches).

5 ???????? Javier Calleja (25)

3 ???????? Stefano Pioli (52)

3 ???????? Fran Escribá (38)

1 ???????? Javier Gracia (34)

1 ???????? Marcelino García Toral (28)



Confidence. pic.twitter.com/qPXGo6gEgG — OptaJose (@OptaJose) September 17, 2022

Во втором тайме Лино еще много раз накручивал соперников и по ходу этого шоу возникла мысль - а он точно не нужен "Атлетико", которому принадлежит? Впрочем, как и Клюйверт "Роме" - голландец хорошо попал в матч, освежил игру и его активность помогла "Валенсии" забить второй гол. Последнее касание выполнил Маркос Андре, но и вся атака была разыграна красиво.

К тому времени "Сельта" еще и в меньшинстве оказалась из-за опасной игры от Серви, так что интригой даже не пахло. Гол Алмейды порадовал, прежде всего, фанатов и его самого - ранее португалец за "Лос Чес" еще не забивал.

Тем временем в таблице у "Валенсии" теперь 9 очков, у "Кельтов" - 7.

6-й тур Примеры. Валенсия. "Месталья"

"Валенсия" - "Сельта" - 3:0

Голы: Кастильехо, 37, Маркос Андре, 82, Алмейда, 90+2

"Валенсия": Мамардашвили - Коррея, Джемерт (Паулиста, 84), Диахаби, Гайя (Лато, 85) - Алмейда, Гильямон, Мориба (Нико Гонсалес, 67) - Кастильехо (Клюйверт, 71), Кавани (Маркос Андре, 71), Самуэл Лино

"Сельта": Марчесин - Мальо, Айду, Нуньес, Галан - Тапиа - Оскар (Вейга, 57), Бельтран (Карлес Перес, 57), Серви - Аспас, Странд Ларсен (де ла Торре, 83)

Предупреждения: Гильямон, 16, Самуэл Лино, 55, Кастильехо, 69 - Бельтран, 52, Вейга, 78

Удаление: Серви, 60