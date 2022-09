Примера. Мальорке повезло, а Гаттузо быстро освоился на Месталье

Повезло "Мальорке". Она наиграла на победу разве что в первом тайме, да и то с натяжкой; во втором же лучше выступила "Альмерия".

Столь нужную единичку на табло принес "Киновари" рикошет после подачи Копете - Маффео оставалось только вколотить мяч в ворота головой, что он и сделал.

Других стопроцентных моментов "Мальорка" сегодня не создала, да и "Альмерия" тоже взялась за работу лишь после 70-й минуты. Из-за этого матч выглядел скучновато; завлечь нейтрального болельщика ему было нечем.

Только перед финальным свистком, когда гости уже поменяли защитников на форвардов и все побежали вперед, стало поинтереснее. Пристрелка от Рамазани и Туре выглядела неплохо; затем герой вечера Маффео выбил мяч из пустых ворот после удара Мелеро; ну, и вишенка на торте - Диего Соуза на последней добавленной минуте, обыграв вратаря, с трех метров не попал в ворота. Как?!

3 - Mallorca's Pablo Maffeo has scored his third goal in 99 appearances in LaLiga (two headed goals). Rise. pic.twitter.com/FD4FdlKIEG