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Кавани стал самым старшим дебютантом в Ла Лиге в XXI веке

Испания
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Кавани стал самым старшим дебютантом в Ла Лиге в XXI веке

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий “Валенсии” Эдинсон Кавани стал самым старшим дебютантом испанской Ла Лиги в XXI веке. Об этом сообщает Opta.

Уругваец вышел в стартовом составе "летучих мышей" на матч против "Сельты". Таким образом, в возрасте 35 лет и 215 дней Кавани стал самым старшим полевым игроком-дебютантом Ла Лиги ХХІ века, превзойдя достижение футболиста "Эйбара" Чемы Анибарро, который на момент своего первого поединка в испанском первенстве был младше на месяц.

Эдинсон провел на поле 71 минуту и ​​был заменен Джастином Клюйвертом. Когда уругвайца заменили, то счет на табло был 1:0 в пользу Валенсии. В итоге "летучие мыши" победили со счетом 3:0.

Отметим, что ранее Кавани выступал в чемпионатах Италии ("Палермо", "Наполи"), Франции (ПСЖ) и Англии ("Манчестер Юнайтед"). В "Валенсию" Эдинсон перешел в конце прошлого августа, подписав контракт на два сезона.

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В статье: Эдинсон Кавани
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