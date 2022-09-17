Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Кавани стал самым старшим дебютантом в Ла Лиге в XXI веке
Никогда не поздно начинать что-либо делать
Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий “Валенсии” Эдинсон Кавани стал самым старшим дебютантом испанской Ла Лиги в XXI веке. Об этом сообщает Opta.
Уругваец вышел в стартовом составе "летучих мышей" на матч против "Сельты". Таким образом, в возрасте 35 лет и 215 дней Кавани стал самым старшим полевым игроком-дебютантом Ла Лиги ХХІ века, превзойдя достижение футболиста "Эйбара" Чемы Анибарро, который на момент своего первого поединка в испанском первенстве был младше на месяц.
Эдинсон провел на поле 71 минуту и был заменен Джастином Клюйвертом. Когда уругвайца заменили, то счет на табло был 1:0 в пользу Валенсии. В итоге "летучие мыши" победили со счетом 3:0.
Отметим, что ранее Кавани выступал в чемпионатах Италии ("Палермо", "Наполи"), Франции (ПСЖ) и Англии ("Манчестер Юнайтед"). В "Валенсию" Эдинсон перешел в конце прошлого августа, подписав контракт на два сезона.
Популярное сейчас
- Левандовский забил за Барселону в пятом матче Ла Лиги подряд
- Днепр-1 летает, Шахтер отскакивает. А Динамо? Ну, форма у них красивая, это да. Аудиомнение #163
- Александр Петраков: Зинченко не будет две недели
- Винисиуса на испанском ТВ сравнили с обезьяной. Бразильца поддержали Пеле и Неймар
- Бекхэм заплакал на церемонии прощания с королевой Елизаветой – Видео
- Красотка дня. Роскошная вторая половинка капитана Днепра-1. ФОТО