Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Атлетико Мадрид - Реал Мадрид: где и когда смотреть главное дерби Ла Лиги
Где покажут в прямом эфире матч 6-го тура Ла Лиги "Атлетико Мадрид" - "Реал Мадрид", 18 сентября 2022
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Juan Manuel Serrano Arce
Дерби Мадриленьо в этот раз пройдет на фоне выдающихся успехов "Реала" и слабой формы "Атлетико". Если у "Сливочных" 8 побед в 8 матчах на старте сезона, то "Матрасники" проиграли уже дважды, в том числе - на неделе на поле "Байера" (0:2).
Диего Симеоне надо вносить радикальные коррективы, если он хочет как минимум дать бой действующему обладателю ЛЧ. Во-первых, должен заработать прессинг; во-вторых, нужна постоянная подстраховка Молины, без которой аргентинцу не сдержать Винисиуса. Ну, и про нападение тоже надо вспомнить, а то Мората часами бродит без мяча.
Сумеют ли "Матрасники" удивить "Реал", себя и болельщиков по всему миру - узнаем в воскресенье, 18 сентября, на MEGOGO 1. Начало игры "Атлетико" - "Реал" в 22:00.
Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, вы можете следить за перипетиями игры "Атлетико" - "Реал" с помощью текстовой онлайн-трансляции на UA-Футбол>>>
Легальная видео онлайн трансляция матча "Атлетико" - "Реал" в интернете также будет доступна на сервисе Volia TV
В других странах матч в прямом эфире покажут:
- Австралия - Optus Sport
- Канада - TSN5
- Чехия - Nova Sport 4
- Франция - Free, beIN Sports 1
- Германия - DAZN, DAZN1
- Венгрия - Spíler2
- Испания - Movistar Laliga, Movistar+
- Италия - DAZN
- Молдова - Setanta Sports 2
- Польша - Canal+ Sport Online
- Португалия - Eleven Sports 1 Portugal
- Румыния - Digi Sport 2 Romania, Prima Sport 2
- Словакия - Nova Sport 4
- Турция - S Sport
- Великобритания - ITV 4, LaLigaTV, Premier Sports 2
- США - ESPN+
Популярное сейчас
- российским войскам в Лимане грозит окружение ВСУ, - ISW
- Альварес победил Головкина единогласным решением судей
- Крупные победы Сити и Барселоны, у Баварии проблемы. Главные новости за 17 сентября
- Примера. Барселона - Эльче 3:0. Слишком легко для Левандовского
- Бекхэм заплакал на церемонии прощания с королевой Елизаветой – Видео
- Красотка дня. Роскошная вторая половинка капитана Днепра-1. ФОТО