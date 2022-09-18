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Атлетико Мадрид - Реал Мадрид: где и когда смотреть главное дерби Ла Лиги

Испания
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Где покажут в прямом эфире матч 6-го тура Ла Лиги "Атлетико Мадрид" - "Реал Мадрид", 18 сентября 2022

Атлетико Мадрид - Реал Мадрид: где и когда смотреть главное дерби Ла Лиги

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Juan Manuel Serrano Arce

Новина українською

Дерби Мадриленьо в этот раз пройдет на фоне выдающихся успехов "Реала" и слабой формы "Атлетико". Если у "Сливочных" 8 побед в 8 матчах на старте сезона, то "Матрасники" проиграли уже дважды, в том числе - на неделе на поле "Байера" (0:2).

Диего Симеоне надо вносить радикальные коррективы, если он хочет как минимум дать бой действующему обладателю ЛЧ. Во-первых, должен заработать прессинг; во-вторых, нужна постоянная подстраховка Молины, без которой аргентинцу не сдержать Винисиуса. Ну, и про нападение тоже надо вспомнить, а то Мората часами бродит без мяча.

Сумеют ли "Матрасники" удивить "Реал", себя и болельщиков по всему миру - узнаем в воскресенье, 18 сентября, на MEGOGO 1. Начало игры "Атлетико" - "Реал" в 22:00.

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Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, вы можете следить за перипетиями игры "Атлетико" - "Реал" с помощью текстовой онлайн-трансляции на UA-Футбол>>>

Легальная видео онлайн трансляция матча "Атлетико" - "Реал" в интернете также будет доступна на сервисе Volia TV

В других странах матч в прямом эфире покажут:

  • Австралия - Optus Sport
  • Канада - TSN5
  • Чехия - Nova Sport 4
  • Франция - Free, beIN Sports 1
  • Германия - DAZN, DAZN1
  • Венгрия - Spíler2
  • Испания - Movistar Laliga, Movistar+
  • Италия - DAZN
  • Молдова - Setanta Sports 2
  • Польша - Canal+ Sport Online
  • Португалия - Eleven Sports 1 Portugal
  • Румыния - Digi Sport 2 Romania, Prima Sport 2
  • Словакия - Nova Sport 4
  • Турция - S Sport
  • Великобритания - ITV 4, LaLigaTV, Premier Sports 2
  • США - ESPN+
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В статье: Атлетико (Мадрид) Реал (Мадрид)
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