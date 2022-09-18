Атлетико Мадрид - Реал Мадрид: где и когда смотреть главное дерби Ла Лиги

Дерби Мадриленьо в этот раз пройдет на фоне выдающихся успехов "Реала" и слабой формы "Атлетико". Если у "Сливочных" 8 побед в 8 матчах на старте сезона, то "Матрасники" проиграли уже дважды, в том числе - на неделе на поле "Байера" (0:2).

Диего Симеоне надо вносить радикальные коррективы, если он хочет как минимум дать бой действующему обладателю ЛЧ. Во-первых, должен заработать прессинг; во-вторых, нужна постоянная подстраховка Молины, без которой аргентинцу не сдержать Винисиуса. Ну, и про нападение тоже надо вспомнить, а то Мората часами бродит без мяча.

Сумеют ли "Матрасники" удивить "Реал", себя и болельщиков по всему миру - узнаем в воскресенье , 18 сентября , на MEGOGO 1 . Начало игры "Атлетико" - "Реал" в 22:00 .

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