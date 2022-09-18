Анчелотти: Мы используем стратегию усталости. Заставляем соперника думать, что мы устали

Наставник "Реала" Карло Анчелотти рассказал о стратегии своего клуба в преддверии матча Ла Лиги с Атлетико:

"Мы используем стратегию усталости. Мы обманываем соперника, заставляя его думать, что мы устали. И используем все преимущества во второй половине матчей", – сказал коуч.

Напомним, "Реал" и "Атлетико" сыграют сегодня вечером, начало - в 22:00 по киевскому времени.