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Анчелотти: Мы используем стратегию усталости. Заставляем соперника думать, что мы устали
Коуч рассказал о своих хитростях
Фото: twitter.com/realmadrid
Наставник "Реала" Карло Анчелотти рассказал о стратегии своего клуба в преддверии матча Ла Лиги с Атлетико:
"Мы используем стратегию усталости. Мы обманываем соперника, заставляя его думать, что мы устали. И используем все преимущества во второй половине матчей", – сказал коуч.
Напомним, "Реал" и "Атлетико" сыграют сегодня вечером, начало - в 22:00 по киевскому времени.
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Источник:Сайт "Реала"
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