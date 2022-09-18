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Анчелотти: Мы используем стратегию усталости. Заставляем соперника думать, что мы устали

Испания
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Коуч рассказал о своих хитростях

Анчелотти: Мы используем стратегию усталости. Заставляем соперника думать, что мы устали

Фото: twitter.com/realmadrid

Новина українською

Наставник "Реала" Карло Анчелотти рассказал о стратегии своего клуба в преддверии матча Ла Лиги с Атлетико:

"Мы используем стратегию усталости. Мы обманываем соперника, заставляя его думать, что мы устали. И используем все преимущества во второй половине матчей", – сказал коуч.

Напомним, "Реал" и "Атлетико" сыграют сегодня вечером, начало - в 22:00 по киевскому времени.

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В статье: Карло Анчелотти Атлетико (Мадрид) Реал (Мадрид)
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Источник:
Сайт "Реала"

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