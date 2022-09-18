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Гризманн может оказаться в Манчестер Юнайтед зимой

Испания
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В Мадриде у француза далеко не все хорошо

Гризманн может оказаться в Манчестер Юнайтед зимой

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: David Aliaga/NurPhoto

Новина українською

Нападающий "Атлетико" Антуан Гризманн может продолжить карьеру в "Манчестер Юнайтед" в зимнее трансферное окно.

В этом сезоне француз, выступающий за "матрасников" на правах аренды из "Барселоны", выходит на поле только после 60-й минуты. Так делается, чтобы не платить 40 млн евро каталонцам по окончании сезона. Опция выкупа будет обязательной при соблюдении условий относительно игрового времени Антуана.

Гризманн в свою очередь может сменить клуб в январе, если ситуация не разрешится. Одним из вариантов может стать "Манчестер Юнайтед", который интересовался 31-летним игроком летом.

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В статье: Атлетико (Мадрид) Антуан Гризманн Барселона Манчестер Юнайтед
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Источник:
The Athletic

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