Гаттузо: Кавани не хотел играть в стартовом составе против Сельты

Наставник "Валенсии" Дженнаро Гаттузо рассказал о том, что его нападающий Эдинсон Кавани не хотел играть с первых минут против "Сельты", потому что в клубе есть партнеры в лучшей физической форме.

"Кавани не хотел играть с первых минут против "Сельты". Он хотел сыграть 30-35 минут, потому что есть партнеры в лучших кондициях, готовые начинать матч в стартовом составе".

Когда 35-летний игрок ставит футбол в приоритет, он всегда помогает партнерам, он делает концовку карьеры чем-то больше, чем просто тренировка перед пенсией. Ему нужно улучшить физические кондиции до своего оптимального уровня.

Я рад, что Эдинсон останется в клубе во время международной паузы. Он тренировался с командой 10 дней очень хорошо. Я считаю, для достижения своих оптимальных кондиций он должен играть, играть и снова играть", - сказал Гаттузо.