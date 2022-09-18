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Гаттузо: Кавани не хотел играть в стартовом составе против Сельты

Испания
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Игрок решил продемонстрировать свой характер

Гаттузо: Кавани не хотел играть в стартовом составе против Сельты

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Наставник "Валенсии" Дженнаро Гаттузо рассказал о том, что его нападающий Эдинсон Кавани не хотел играть с первых минут против "Сельты", потому что в клубе есть партнеры в лучшей физической форме.

"Кавани не хотел играть с первых минут против "Сельты". Он хотел сыграть 30-35 минут, потому что есть партнеры в лучших кондициях, готовые начинать матч в стартовом составе".

Когда 35-летний игрок ставит футбол в приоритет, он всегда помогает партнерам, он делает концовку карьеры чем-то больше, чем просто тренировка перед пенсией. Ему нужно улучшить физические кондиции до своего оптимального уровня.

Я рад, что Эдинсон останется в клубе во время международной паузы. Он тренировался с командой 10 дней очень хорошо. Я считаю, для достижения своих оптимальных кондиций он должен играть, играть и снова играть", - сказал Гаттузо.

Как известно, во вчерашнем матче против "Сельты" (3:0) Кавани все же вышел в старте и отыграл 71 минуту.

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В статье: Эдинсон Кавани Дженнаро Гаттузо Валенсия (Испания) Сельта (Виго)
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Источник:
Marca

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