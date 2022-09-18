Примера. Хетафе шокировал Эль Садар, а Севилья выстояла на Эль Мадригале

Тот случай, когда одна ошибка изменила абсолютно весь рисунок игры. Конечно, мы про удаление Чими Авилы.

На 43-й минуте всегда агрессивный аргентинец пошел на мяч прямой ногой, не успел и заслуженно увидел перед собой красную. Вместе с ним поле покинули и шансы "Осасуны" на позитивный исход.

При этом до удаления хозяева играли намного лучше. Они давили, создавали моменты, не позволяли "Хетафе" спокойно владеть мячом. Рубен Гарсия после сольного прохода попал в штангу; затем Сория с трудом отбил удар Брашанаца в упор; Будимир не реализовал выход один на один.

Да, "Хетафе" забил на 30-й минуте после первой же вылазки на чужую половину, но все равно выглядело так, что "Осасуна" отыграется. А потом удаление - и все.

GOL DE GASTÓN ÁLVAREZ!



In only his third start of the season, Álvarez scores his 2nd goal of the season with a close-range header.



The Getafe defender is one of the biggest Uruguayan revelations this campaign.



No-nonsense defender, who is ruthless in both boxes. ???? pic.twitter.com/bw9iNHJj4r — Warriors of Uruguay (@UruguayanHeroes) September 18, 2022

Во втором тайме хозяева сбились на фолы и агрессию без моментов; "Хетафе" же обрел уверенность, добавил в качестве комбинационной игры и на 76-й минуте удвоил счет благодаря эффектному розыгрышу стандарта - кажется, это была домашняя заготовка.

В том числе благодаря ей в таблице у "Хета" теперь 7 очков, и это значит, что ужасный старт сезона остался позади. Касательно "Осасуны", то у нее несмотря на поражение 12 очков и место в ТОП-5.

6-й тур Примеры. Памплона. "Эль Садар"

"Осасуна" - "Хетафе" - 0:2

Голы: Иглесиас, 30, Альварес, 76

"Осасуна": Эррера - Видаль (Пенья, 57), Унаи Гарсия, Давид Гарсия (Ману Гарсия, 77), Крус - Торро, Брашанац - Авила, Рубен Гарсия (Абде, 57), Мой Гомес - Будимир (Кике, 77)

"Хетафе": Сория - Дамьен Суарес, Дуарте, Митрович, Альварас (Ревуэльта, 90+3), Иглесиас - Аленья (Сеоане, 90+3), Арамбарри, Максимович (Милья, 63) - Майораль (Мунир, 63), Унал (Мата, 82)

Предупреждения: Рубен Гарсия, 35, Видаль, 48, Пенья, 59, Брашанац, 64, Будимир, 69, Монкайола, 73, Давид Гарсия, 75 - Дуарте, 35, Милья, 68

Удаления: Авила, 43 - Милья, 90+1

Наверное, поинтереснее выглядел сегодня "Вильярреал", но "Севилье" удалось удержать ничью, что в нынешних реалиях для нее очень даже неплохо.

Гостей выручил быстрый гол - Иско нашел в штрафной Оливера, который в одно касание элегантно поразил дальний угол.

В дальнейшем стопроцентных моментов у "Севильи" не было. Иско, Навас и, особенно, Оливер время от времени взрывались активностью, но в целом это было безопасно для защиты "Вильярреала".

2 - Óliver Torres ???????? has scored two goals in his last three appearances in LaLiga, as many as he netted in his previous 64 league games for Sevilla. Surprising. pic.twitter.com/w42Nwf4ReD — OptaJose (@OptaJose) September 18, 2022

Сами же "Подводники" начиная с середины первого тайма играли гораздо острее. Взять хотя бы выход Чуквезе на ворота, который чудом нейтрализовал Буну, или плотный выстрел Парехо в перекладину. И это только до перерыва.

После - наступил звездный час Алекса Баэны, который, выйдя со скамейки, сперва сравнял счет после идеального паса Коклена, а затем в одиночку разобрался со всей защитой "Севильи" - Акунья вынес мяч из уже пустых ворот.

Будь на поле у "Вильярреала" Жерар Морено - он бы точно забил второй, но лидер лечится, а без него "Подводники" не справились. Их последний шанс - пенальти на 80-й минуте за фол Теллеса - отменил VAR из-за крохотного офсайда.

Таким образом, все заработали по очку. У команды Унаи Эмери их теперь 11, и это 6-е место. У "Севильи" и Хулена Лопетеги дела гораздо хуже - 5 баллов и 15-я строчка.

6-й тур Примеры. Вильярреал. "Эстадио де ла Серамика"

"Вильярреал" - "Севилья" - 1:1

Голы: Баэна, 51 - Оливер, 8

"Вильярреал": Рульи - Фемения, Альбиоль, Пау Торрес, Педраса (Мохика, 82) - Чуквезе (Пино, 58), Капу, Парехо, Коклен (Данжума, 60) - Ло Чельсо (Баэна, 31), Жексон (Моралес, 82)

"Севилья": Буну (Дмитрович, 46) - Кармона (Сусо, 69), Гудель, Салас, Акунья (Теллес, 69) - Жордан, Фернандо (Ньянзу, 46) - Навас, Иско, Оливер (Папу Гомес, 83) - Рафа Мир

Предупреждения: Баэна, 41 - Буну, 26, Акунья, 38, Гудель, 45, Кармона, 60, Теллес, 70