Примера. Хетафе шокировал Эль Садар, а Севилья выстояла на Эль Мадригале

Тот случай, когда одна ошибка изменила абсолютно весь рисунок игры. Конечно, мы про удаление Чими Авилы.

На 43-й минуте всегда агрессивный аргентинец пошел на мяч прямой ногой, не успел и заслуженно увидел перед собой красную. Вместе с ним поле покинули и шансы "Осасуны" на позитивный исход.

При этом до удаления хозяева играли намного лучше. Они давили, создавали моменты, не позволяли "Хетафе" спокойно владеть мячом. Рубен Гарсия после сольного прохода попал в штангу; затем Сория с трудом отбил удар Брашанаца в упор; Будимир не реализовал выход один на один.

Да, "Хетафе" забил на 30-й минуте после первой же вылазки на чужую половину, но все равно выглядело так, что "Осасуна" отыграется. А потом удаление - и все.

GOL DE GASTÓN ÁLVAREZ!



In only his third start of the season, Álvarez scores his 2nd goal of the season with a close-range header.



The Getafe defender is one of the biggest Uruguayan revelations this campaign.



No-nonsense defender, who is ruthless in both boxes. ???? pic.twitter.com/bw9iNHJj4r