Атлетико Мадрид - Реал Мадрид. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры

Первое в сезоне дерби Мадрида - это всегда интересно. Пусть "Реал" начал чемпионат увереннее "Атлетико", но для "Матрасников" это еще не приговор. У них сильный характер, есть свои звезды в составе, да и соперник тоже не может выигрывать абсолютно все матчи в сезоне.

Пока у "Реала" аномальные 8 побед в 8 поединках. Винисиус и Вальверде показывают лучший футбол в жизни, а вылет Бензема совершенно не повлиял на результаты - кажется, еще лучше просто нельзя. Или все-таки можно? 9 побед подряд выглядели бы еще историчнее, чем 8…

Ла Лига. 6-й тур. 18.09.2022

Мадрид. "Сивитас Метрополитано"

Арбитр в поле - Хосе Мунуэра Монтеро

Атлетико Мадрид 22:00 Реал Мадрид

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