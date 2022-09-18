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Атлетико Мадрид - Реал Мадрид. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры
Атлетико Мадрид - Реал Мадрид: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 18.09.2022 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: David Ramos
Первое в сезоне дерби Мадрида - это всегда интересно. Пусть "Реал" начал чемпионат увереннее "Атлетико", но для "Матрасников" это еще не приговор. У них сильный характер, есть свои звезды в составе, да и соперник тоже не может выигрывать абсолютно все матчи в сезоне.
Пока у "Реала" аномальные 8 побед в 8 поединках. Винисиус и Вальверде показывают лучший футбол в жизни, а вылет Бензема совершенно не повлиял на результаты - кажется, еще лучше просто нельзя. Или все-таки можно? 9 побед подряд выглядели бы еще историчнее, чем 8…
Ла Лига. 6-й тур. 18.09.2022
Мадрид. "Сивитас Метрополитано"
Арбитр в поле - Хосе Мунуэра Монтеро
Атлетико Мадрид 22:00 Реал Мадрид
Текстовая онлайн-трансляция матча - матч-центр UA-Футбол
Телетрансляция - MEGOGO Футбол 1
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