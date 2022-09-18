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Атлетико Мадрид - Реал Мадрид. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры

Испания
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Атлетико Мадрид - Реал Мадрид: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 18.09.2022 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "

Атлетико Мадрид - Реал Мадрид. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: David Ramos

Новина українською

Первое в сезоне дерби Мадрида - это всегда интересно. Пусть "Реал" начал чемпионат увереннее "Атлетико", но для "Матрасников" это еще не приговор. У них сильный характер, есть свои звезды в составе, да и соперник тоже не может выигрывать абсолютно все матчи в сезоне.

Пока у "Реала" аномальные 8 побед в 8 поединках. Винисиус и Вальверде показывают лучший футбол в жизни, а вылет Бензема совершенно не повлиял на результаты - кажется, еще лучше просто нельзя. Или все-таки можно? 9 побед подряд выглядели бы еще историчнее, чем 8…

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Атлетико Мадрид 22:00 Реал Мадрид

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