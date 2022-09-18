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С Винисиусом и Родриго. Объявлены стартовые составы на матч Атлетико и Реала
Вскоре начнется мадридское дерби
Фото: https://twitter.com/vinijr
Мадридские "Атлетико" и "Реал" объявили стартовые составы на предстоящее дерби. Матч начнется в 21:00 по киевскому времени на стадионе "Ванда Метрополитано".
Игру точно пропустит звезда "Реала" Карим Бензема. Французский нападающий недавно получил травму колена. Без него места в атаке клуба заняли бразильцы Винисиус Жуниор и Родриго, а также уругваец Феде Вальверде.
Стартовый состав "Атлетико":
Облак – Фелипе, Витцель, Мандава – Льоренте, Де Пауль, Кондогбиа, Коке, Карраско – Гризманн, Жоау Феликс
Стартовый состав "Реала":
Куртуа – Карвахаль, Милитао, Алаба, Менди – Модрич, Тчуамени, Кроос – Вальверде, Родриго, Винисиус Жуниор
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