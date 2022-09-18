С Винисиусом и Родриго. Объявлены стартовые составы на матч Атлетико и Реала

Мадридские "Атлетико" и "Реал" объявили стартовые составы на предстоящее дерби. Матч начнется в 21:00 по киевскому времени на стадионе "Ванда Метрополитано".

Игру точно пропустит звезда "Реала" Карим Бензема. Французский нападающий недавно получил травму колена. Без него места в атаке клуба заняли бразильцы Винисиус Жуниор и Родриго, а также уругваец Феде Вальверде.

Стартовый состав "Атлетико":

Облак – Фелипе, Витцель, Мандава – Льоренте, Де Пауль, Кондогбиа, Коке, Карраско – Гризманн, Жоау Феликс

Стартовый состав "Реала":

Куртуа – Карвахаль, Милитао, Алаба, Менди – Модрич, Тчуамени, Кроос – Вальверде, Родриго, Винисиус Жуниор