  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. С Винисиусом и Родриго. Объявлены стартовые составы на матч Атлетико и Реала
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

С Винисиусом и Родриго. Объявлены стартовые составы на матч Атлетико и Реала

Испания
(1 голосов)

Вскоре начнется мадридское дерби

С Винисиусом и Родриго. Объявлены стартовые составы на матч Атлетико и Реала

Фото: https://twitter.com/vinijr

UA-Футбол
Новина українською

Мадридские "Атлетико" и "Реал" объявили стартовые составы на предстоящее дерби. Матч начнется в 21:00 по киевскому времени на стадионе "Ванда Метрополитано".

Игру точно пропустит звезда "Реала" Карим Бензема. Французский нападающий недавно получил травму колена. Без него места в атаке клуба заняли бразильцы Винисиус Жуниор и Родриго, а также уругваец Феде Вальверде.

Стартовый состав "Атлетико":

Облак – Фелипе, Витцель, Мандава – Льоренте, Де Пауль, Кондогбиа, Коке, Карраско – Гризманн, Жоау Феликс

Стартовый состав "Реала":

Куртуа – Карвахаль, Милитао, Алаба, Менди – Модрич, Тчуамени, Кроос – Вальверде, Родриго, Винисиус Жуниор

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Атлетико (Мадрид) Реал (Мадрид)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде