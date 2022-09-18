Гризманн впервые в сезоне выйдет в старте Атлетико - на игру с Реалом

В рамках 6-го тура испанской Ла Лиги состоится мадридское дерби между "Атлетико" и "Реалом". Начало встречи – 22:00.

Главный тренер "матрасников" Диего Симеоне определился со стартовым составом своей команды на этот поединок. Таким образом, Антуан Гризманн впервые выйдет в этом сезоне на поле с первых минут.

Ранее в этой кампании 31-летний француз выходил 7 раз в замену после 60-й минуты. Как сообщали в СМИ, подобные решения связаны с пунктами в контракте аренды Антуана у каталонской "Барселоны".