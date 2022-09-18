После взрыва в гостинице города Сватово погибли около 200 россиян

Сегодня ночью в Сватово после взрыва в гостинице погибли около 200 солдат армии россии. Об этом сообщил глава Луганской военной администрации Сергей Гайдай.

Также есть информация, что российские оккупанты в данном регионе стягивают войска к линии фронта.

Наблюдается усиление проверки местного населения и меры по подавлению связи.