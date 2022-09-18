Испания
Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
После взрыва в гостинице города Сватово погибли около 200 россиян
Точная "бавовна"
Фото: surovyi_severodonetsk / Автор невідомий
Сегодня ночью в Сватово после взрыва в гостинице погибли около 200 солдат армии россии. Об этом сообщил глава Луганской военной администрации Сергей Гайдай.
Также есть информация, что российские оккупанты в данном регионе стягивают войска к линии фронта.
Наблюдается усиление проверки местного населения и меры по подавлению связи.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Гайдай Сергій
Популярное сейчас
- Депутат Европарламента пришел на заседание в футболке игрока сборной России - ФОТО
- Отдал манишку прямо в руки. Холанд на тренировке Ман Сити проявил уважение к клубному работнику
- Более двухсот оккупантов ликвидировано за последние сутки. Генштаб ВСУ обновил статистику потерь россиян
- Малиновский против Моуриньо и мадридское дерби. Расписание футбола на 17 - 18 сентября
- Красотка дня. Роскошная вторая половинка капитана Днепра-1. ФОТО
- Красотка дня. Жена бывшего вице-капитана Руха, который усилил Черноморец. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
xo66it (Оболонский Рейх)
18.09.2022 в 21:46
Ответить
0
0
Лекарь (село Дарниця)
18.09.2022 в 21:43
Ответить
+1
0