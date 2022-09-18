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После взрыва в гостинице города Сватово погибли около 200 россиян

Испания
(3 голосов)

Точная "бавовна"

После взрыва в гостинице города Сватово погибли около 200 россиян

Фото: surovyi_severodonetsk / Автор невідомий

Новина українською

Сегодня ночью в Сватово после взрыва в гостинице погибли около 200 солдат армии россии. Об этом сообщил глава Луганской военной администрации Сергей Гайдай.

Также есть информация, что российские оккупанты в данном регионе стягивают войска к линии фронта.

Наблюдается усиление проверки местного населения и меры по подавлению связи.

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В статье: война с Россией Сергей Гайдай
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Источник:
Гайдай Сергій

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Комментарии (2)
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xo66it (Оболонский Рейх)
18.09.2022 в 21:46
Погана новина. Озвучив би її хтось інший - ну ще була би надія. Раз про це каже Гайдай - значить фейк 100% й втрати добре, як 20 орків
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Лекарь (село Дарниця)
18.09.2022 в 21:43
У Гайдая кожен удар по ворожим об"єктам закінчується тим, що гине 200 орків. Він якісь інші цифри знає? Бо не вірю я йому вже. Балабол
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