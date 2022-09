Примера. Бетис победил не по делу, а Ла Реал три очка заслужил

Тяжело "Бетису" биться сразу на два фронта без травмированного Набиля Фекира, но пока команда Мануэля Пеллегрини справляется и остается успешной и в Ла Лиге, и в Лиге Европы.

Сегодняшний матч начался для нее плохо - связка двух латералей "Жироны" при полном попустительстве опекунов оформила красивый гол уже на 7-й минуте. Тем не менее, "Бетис" хорошо держит удар.

Борха сравнял счет с пенальти, который заработал Родри - и остаток первого тайма уставшая команда Пеллегрини засушила.

Сложнее ей стало в начале второй половины, когда "Жирона" пошла вперед большими силами. Рейньер из-под защитника попал в штангу; Рикельме каким-то чудом пробил выше с десяти метров; не использовал момент и Гутьеррес.

18 - Borja Iglesias ???????? has scored 18 goals in 35 appearances in 2022 across all competitions, a number surpassed only by Karim Benzema ???????? among all LaLiga players (28 goals in 29 appearances). Panda. pic.twitter.com/PthpALub8Q