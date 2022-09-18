Примера. Бетис победил не по делу, а Ла Реал три очка заслужил

Тяжело "Бетису" биться сразу на два фронта без травмированного Набиля Фекира, но пока команда Мануэля Пеллегрини справляется и остается успешной и в Ла Лиге, и в Лиге Европы.

Сегодняшний матч начался для нее плохо - связка двух латералей "Жироны" при полном попустительстве опекунов оформила красивый гол уже на 7-й минуте. Тем не менее, "Бетис" хорошо держит удар.

Борха сравнял счет с пенальти, который заработал Родри - и остаток первого тайма уставшая команда Пеллегрини засушила.

Сложнее ей стало в начале второй половины, когда "Жирона" пошла вперед большими силами. Рейньер из-под защитника попал в штангу; Рикельме каким-то чудом пробил выше с десяти метров; не использовал момент и Гутьеррес.

18 - Borja Iglesias ???????? has scored 18 goals in 35 appearances in 2022 across all competitions, a number surpassed only by Karim Benzema ???????? among all LaLiga players (28 goals in 29 appearances). Panda. pic.twitter.com/PthpALub8Q — OptaJose (@OptaJose) September 18, 2022

По такой игре проиграть "Жироне" было сложно, но она все-таки умудрилась. Саму Саис - так звать антигероя. Вышедший со скамейки ветеран уже через 30 секунд после появления на поле вывел на свои же ворота Борху Иглесиаса, а Панда такое не прощает - не зря же его на днях впервые вызвали в испанскую сборную.

Благодаря победе "Бетис" с 15 очками вернулся в ТОП-3 - о таком старте вердибланкос, наверное, и не мечтали до начала сезона. Касательно "Жироны", то у нее 7 очков, что по ее меркам тоже неплохо.

6-й тур Примеры. Севилья. "Бенито Вильямарин"

"Бетис" - "Жирона" - 2:1

Голы: Борха Иглесиас, 15 (с пенальти), 71 - Арнау, 7

"Бетис": Руи Силва - Монтойя (Руибаль, 55), Песселья (Эдгар Гонсалес, 80), Луис Фелипе, Алекс Морено - Гвидо Родригес, Карвалью - Луис Энрике (Виллиан Жозе, 65), Каналес (Акуоку, 80), Родри - Борха Иглесиас

"Жирона": Хуан Карлос - Буэно, Эспиноса (Вилья, 80), Хуанпе - Арнау (Коуто, 89), Ромеу, Алейш Гарсия (Рока, 89), Гутьеррес - Рейньер, Кастельянос (Вальехо, 70), Рикельме (Саму Саис, 70)

Предупреждения: Эспиноса, 14, Гутьеррес, 82, Ромеу, 87

Если "Бетису" во многом повезло, то "Ла Реал" сегодня наиграл на более крупную победу. 2:1 не отражают его преимущества в полной мере.

Хозяева доминировали в единоборствах, лучше играли в пас, создавали много моментов. Давид Сильва и в 36 лет невероятно креативен; плюс в этом сезоне он получил ярких помощников в лице Кубо и Браиса Мендеса.

Именно японец сделал первый мяч, запрессинговав голкипера "Эспаньола" - Серлоту оставалось только попасть в пустые ворота.

"Попугаи" тогда здорово отреагировали и быстро сравняли счет благодаря рикошету, но это был их последний успех в матче. В дальнейшем они только отбивались и выносили мячи.

El Real Sociedad - Espanyol está siendo divertidísimo.



⚽ Sorloth (17')

⚽ Edu Expósito (19')

⚽ Brais Méndez (29')



???? Tres goles en 13 minutos

???? La pizarra de Diego Martínez

???? La exhibición de Kubo



Solo una cosa más: ???????????? pic.twitter.com/EoVddA2SJq — Relevo (@relevo) September 18, 2022

Победный гол за "Сосьедад" элегантно забил Браис в вертикальной атаке через центр. Потом еще Серлот мог оформлять даже хет-трик, но его удары отражали то вратарь, то защитники. Еще один верный шанс упустил Элустондо; в штангу пробивал Давид Сильва.

Так бывает - счет минимальный, а игра разгромная. В любом случае, в таблице у "Сосьедада" теперь 10 очков, чем он наверняка доволен. У "Эспаньола" в копилке куда более скромные 4 балла.

6-й тур Примеры. Сан-Себастьян. "Аноэта"

"Реал Сосьедад" - "Эспаньол" - 2:1

Голы: Серлот, 17, Браис Мендес, 29 - Эду Эспозито, 19

"Реал Сосьедад": Ремиро - Горосабель, Элустондо, Пачеко, Муньос - Субименди - Браис Мендес (Субельдия, 89), Давид Сильва (Шо, 82), Мерино - Серлот, Кубо (Турьентес, 82)

"Эспаньол": Альваро Фернандес - Эль-Хилали (Пуадо, 54), Калеро (Видаль, 75), Серхи Гомес, Кабрера, Оливан - Дардер, Винисиус Соуза (Лосано, 85), Эду Эспозито (Дани Гомес, 75) - Хоселу, Брейтуэйт

Предупреждения: Браис Мендес, 82, Элустондо, 83, Серлот, 88