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Атлетико – Реал 1:2. Видео голов и обзор матча

Испания
(3 голосов)

El Derbi madrileño

Атлетико – Реал 1:2. Видео голов и обзор матча

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Мадридский "Реал" пока очень легко двигается по нынешнему сезону. Не стала для "меренг" проблемой даже травма Бензема, который сейчас своей команде помочь не может. В дерби против "Атлетико" уже до перерыва действующий чемпион выигрывал в два гола, а отличилась "новая школа": Родриго и Вальверде. "Атлетико" на этом ответил только голом Эрмосо под занавес поединка.

Ла Лига. 6-й тур
"Атлетико" – "Реал" 1:2
Голы: Эрмосо 83 - Родриго 18, Вальверде 36

Гол Родриго

Гол Вальверде

Гол Эрмосо

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В статье: Атлетико (Мадрид) Реал (Мадрид)
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