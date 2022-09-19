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Атлетико – Реал 1:2. Видео голов и обзор матча
El Derbi madrileño
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Мадридский "Реал" пока очень легко двигается по нынешнему сезону. Не стала для "меренг" проблемой даже травма Бензема, который сейчас своей команде помочь не может. В дерби против "Атлетико" уже до перерыва действующий чемпион выигрывал в два гола, а отличилась "новая школа": Родриго и Вальверде. "Атлетико" на этом ответил только голом Эрмосо под занавес поединка.
Ла Лига. 6-й тур
"Атлетико" – "Реал" 1:2
Голы: Эрмосо 83 - Родриго 18, Вальверде 36
Гол Родриго
Гол Вальверде
Гол Эрмосо
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