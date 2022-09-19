Атлетико – Реал 1:2. Видео голов и обзор матча

Мадридский "Реал" пока очень легко двигается по нынешнему сезону. Не стала для "меренг" проблемой даже травма Бензема, который сейчас своей команде помочь не может. В дерби против "Атлетико" уже до перерыва действующий чемпион выигрывал в два гола, а отличилась "новая школа": Родриго и Вальверде. "Атлетико" на этом ответил только голом Эрмосо под занавес поединка.

Ла Лига. 6-й тур

"Атлетико" – "Реал" 1:2

Голы: Эрмосо 83 - Родриго 18, Вальверде 36

Гол Родриго

Гол Вальверде

Гол Эрмосо