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Симеоне установил рекорд по количеству матчей в Ла Лиге на посту коуча Атлетико

Испания
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Обошел Арагонеса

Симеоне установил рекорд по количеству матчей в Ла Лиге на посту коуча Атлетико

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Oscar J. Barroso/Europa Press

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В рамках 6-го тура испанской Ла Лиги проходит мадридское дерби - "Атлетико" принимает "Реал".

Этот поединок стал для Диего Симеоне 408-м на посту главного тренера "матрасников" в рамках Ла Лиги. Таким образом, 52-летний аргентинский специалист опередил по этому показателю экс-наставника "Атлетико" Луиса Арагонеса и установил новый рекорд.

Диего возглавляет мадридский клуб с 2011-го года и за этот период Симеоне одержал 248 побед в рамках чемпионата Испании.

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В статье: Атлетико (Мадрид) Диего Симеоне
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