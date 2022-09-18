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Симеоне установил рекорд по количеству матчей в Ла Лиге на посту коуча Атлетико
Обошел Арагонеса
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Oscar J. Barroso/Europa Press
В рамках 6-го тура испанской Ла Лиги проходит мадридское дерби - "Атлетико" принимает "Реал".
Этот поединок стал для Диего Симеоне 408-м на посту главного тренера "матрасников" в рамках Ла Лиги. Таким образом, 52-летний аргентинский специалист опередил по этому показателю экс-наставника "Атлетико" Луиса Арагонеса и установил новый рекорд.
Диего возглавляет мадридский клуб с 2011-го года и за этот период Симеоне одержал 248 побед в рамках чемпионата Испании.
????✨ ¡ℙ????ℝ???????????????? ???? ℙ????ℝ???????????????? haciendo historia!— LaLiga (@LaLiga) September 18, 2022
❤???? ¡@Simeone supera a Luis Aragonés y se convierte en el técnico con más partidos dirigidos al @Atleti en #LaLigaSantander (408)!#AtletiRealMadrid #ElDerbiDeMadrid pic.twitter.com/lK51UU5pTI
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