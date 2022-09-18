Симеоне установил рекорд по количеству матчей в Ла Лиге на посту коуча Атлетико

В рамках 6-го тура испанской Ла Лиги проходит мадридское дерби - "Атлетико" принимает "Реал".

Этот поединок стал для Диего Симеоне 408-м на посту главного тренера "матрасников" в рамках Ла Лиги. Таким образом, 52-летний аргентинский специалист опередил по этому показателю экс-наставника "Атлетико" Луиса Арагонеса и установил новый рекорд.

Диего возглавляет мадридский клуб с 2011-го года и за этот период Симеоне одержал 248 побед в рамках чемпионата Испании.