Примера. Атлетико - Реал 1:2. Не феерично, зато умно и эффективно

После успеха против "Лейпцига" несколько дней назад Карло Анчелотти сказал, мол, на этом этапе не могу просить игроков играть феерично, но прошу сыграть умно.

Так вот, сегодня был умный футбол от "Сливочных". Все продумано до мелочей; сценарий матча выдержан от начала и почти до конца; за исключением одного эпизода каждый сыграл, как надо.

Начало матча - рьяные атаки "Атлетико". Что делает "Реал"? Он ждет. Как только "Матрасники" потеряли бдительность, Чуамени одной изысканной передачей нашел в штрафной Родриго, и тот в касание расстрелял ворота - 0:1.

7 - Federico Valverde ???????? has been involved in seven goals in his last 10 games for @realmadriden in all competitions (4 goals and 3 assists), as many as in his previous 95 games for Los Blancos (4 and 3). Unstoppable. pic.twitter.com/UhDFMRKbIV

В ответ "Атлетико" продолжил серию атак. Самым опасным и настойчивым у хозяев был Гризманн, который сегодня впервые в сезоне вышел в старте. В одном из эпизодов француз был близок к голу, но классно сыграл Куртуа. А других моментов у хозяев и не было.

"Реал" же подождал немного - и взорвался вторым голом. Модрич разрезным пасом пустил в отрыв Винисиуса, тот попал в штангу, а Вальверде сыграл на добивании - вышло и эффективно, и эффектно.

После этого задача "Атлетико" стала почти невыполнимой, но, к чести хозяев, на второй тайм они вышли злыми, настроенными на борьбу. "Реал" же отошел очень глубоко в защиту - видимо, сил у "Сливочных" осталось действительно мало, иначе такой маневр объяснить трудно. Команда Анчелотти будто в одночасье забыла о существовании чужой половины поля.

9 - @realmadriden have won all nine of their games this season in all competitions, the third time they have won their first nine games in a single campaign after 1961/62 and 1968/69, when in both seasons they won their opening 11 games. Invincible. pic.twitter.com/NX4BBfHWXJ