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Примера. Атлетико - Реал 1:2. Не феерично, зато умно и эффективно

Испания
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(1 голосов)

"Сливочные" победили в 9-м матче подряд

Примера. Атлетико - Реал 1:2. Не феерично, зато умно и эффективно

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Denis Doyle

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

После успеха против "Лейпцига" несколько дней назад Карло Анчелотти сказал, мол, на этом этапе не могу просить игроков играть феерично, но прошу сыграть умно.

Так вот, сегодня был умный футбол от "Сливочных". Все продумано до мелочей; сценарий матча выдержан от начала и почти до конца; за исключением одного эпизода каждый сыграл, как надо.

Начало матча - рьяные атаки "Атлетико". Что делает "Реал"? Он ждет. Как только "Матрасники" потеряли бдительность, Чуамени одной изысканной передачей нашел в штрафной Родриго, и тот в касание расстрелял ворота - 0:1.

В ответ "Атлетико" продолжил серию атак. Самым опасным и настойчивым у хозяев был Гризманн, который сегодня впервые в сезоне вышел в старте. В одном из эпизодов француз был близок к голу, но классно сыграл Куртуа. А других моментов у хозяев и не было.

"Реал" же подождал немного - и взорвался вторым голом. Модрич разрезным пасом пустил в отрыв Винисиуса, тот попал в штангу, а Вальверде сыграл на добивании - вышло и эффективно, и эффектно.

После этого задача "Атлетико" стала почти невыполнимой, но, к чести хозяев, на второй тайм они вышли злыми, настроенными на борьбу. "Реал" же отошел очень глубоко в защиту - видимо, сил у "Сливочных" осталось действительно мало, иначе такой маневр объяснить трудно. Команда Анчелотти будто в одночасье забыла о существовании чужой половины поля.

Видимо, это тоже был план, и около получаса он работал, но затем ошибка Куртуа на выходе вернула на поле интригу. "Атлетико" взбодрился, стадион запел - показалось даже, что все возможно, но… нет. Других ошибок бельгиец не допускал, сами "Матрасники" так ничего и не удосужились создать, и арбитр зафиксировал победу "Реала", удалив перед этим излишне агрессивного Эрмосо.

Для "Сливочных" это 9-ая победа подряд во всех турнирах и 6-ая - в Ла Лиге. Теперь у "Реала" 18 очков - и это чистое первое место. У "Атлетико" же 10 баллов и 7-я строчка.

6-й тур Примеры. Мадрид. "Сивитас Метрополитано"

"Атлетико" - "Реал" - 1:2

Голы: Эрмосо, 83 - Родриго, 18, Вальверде, 36

"Атлетико": Облак - Фелипе, Витсель, Рейнилду - Льоренте, де Пауль (Мората, 62), Кондогбья (Сауль, 81), Коке (Корреа, 73), Карраско (Эрмосо, 72) - Гризманн, Жоау Феликс (Матеус Кунья, 62)

"Реал": Куртуа - Карвахаль, Милитао, Алаба, Менди (Рюдигер, 75) - Модрич (Камавинга, 82), Чуамени, Кроос (Асенсио, 86) - Вальверде, Родриго (Себальос, 86), Винисиус

Предупреждения: Рейнилду, 28, Коке, 63, Эрмосо, 89 - Менди, 33, Карвахаль, 89

Удаление: Эрмосо, 90+1

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В статье: Атлетико (Мадрид) Реал (Мадрид)
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Комментарии (16)
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Барселиниуc (землянин)
19.09.2022 в 00:26
Не смотрел и не осуждаю. Потому, шо знал и знаю.
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+1
0
sasha_lv (Львів)
19.09.2022 в 00:16
А головне--..і без Бензема Реал завжди Реал..!!!
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+1
0
ANESTEZIO (Вінниця )
19.09.2022 в 00:14
На класі перемогли Котлєтіко. 6 з 6 на старті це солідно. А якщо взяти ще ЛЧ та СК то 9 з 9
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+2
-1
Аlgrаb (Костопіль)
19.09.2022 в 00:18
8 з 8
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+1
0
sasha_lv (Львів)
19.09.2022 в 00:06
Можє Сімеоне пора регбійну команду очолити?..
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+1
0
mеtаll5291 (Kharkiv)
19.09.2022 в 00:06
Чисто коммерческий матч для "бабла".И, тем не менее, надо играть и выигрывать.Точнее, не столько надо выигрывать, как нельзя проиграть. Все козыри у Реала. Нужна еще удача. Её и пожелаю Реалу. Надеемся, к финалу ЛЧ Винисиус подправит прицел, а все игроки сохранят форму и настрой. Хорошо, что Мбапе не купили. Точно уже не помню как он себя повёл. Стервятник, по другому не сказать. Очень надеюсь, что Реал пройдет дальше.
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+2
-2
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hrdhrd (Украина)
19.09.2022 в 00:09
Олег, заходи уже на свой аккаунт, хватит баловаться
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+3
-2
sasha_lv (Львів)
19.09.2022 в 00:10
+2
-1
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Ігнатенко
19.09.2022 в 00:01
Закінчення топове. Ось чому це класіко головне! Атлетіко не заслужило на гол, який подарував їм Реал. За весь матч окрім грубості вони нічого не показали і арбітр це дозволяв робити, але при закінченні вирішив ще наостанок свиню великому Реалу підкласти
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+3
-1
Аlgrаb (Костопіль)
19.09.2022 в 00:17
Зміни авку дурило.
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+1
0
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Ігнатенко
19.09.2022 в 00:22
Навіщо? Я адекватний вболівальник Барселони, а не глор як інші. Я виступаю за сильний Реал Мадрид. Краще щоб в чемпіонаті Іспанії першою командою був Реал, а не Атлетіко з його костоломною тактикою
0
-1
Аlgrаb (Костопіль)
19.09.2022 в 00:25
п.н.х
0
0
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hrdhrd (Украина)
19.09.2022 в 00:01
Всегда приятно обыграть эту г*ндонскую команду костоломов, еще и у них дома) Обиженка Симеоне после свистка убежал, даже Анчелотти руку не пожал. Постепенно от его когда-то сильной команды осталась только грубость, сегодня показали одну красную, хотя еще в первом тайме судья пожалел Рейнильдо за удар прямой ногой Родриго в бедро. Ну да ладно. С победой мадридистов!
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+3
0
sasha_lv (Львів)
19.09.2022 в 00:03
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+3
0
avatar
hrdhrd (Украина)
19.09.2022 в 00:07
+3
0
sasha_lv (Львів)
19.09.2022 в 00:00
Реал ,і це адназначна..........
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