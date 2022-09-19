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Барселона следит за полузащитником Реала, у которого истекает контракт

Испания
(1 голосов)

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Барселона следит за полузащитником Реала, у которого истекает контракт

Фото: twitter.com/realmadrid

Новина українською

"Барселона" следит за хавбеком "Реала" Марко Асенсио, сообщает Mundo Deportivo. У испанца летом истекает соглашение с мадридским клубом.

Сообщается, что в "Барселоне" считают, что впереди у 26-летнего футболиста долгая карьера. В клубе рассматривают возможность подписания хавбека только если "Реал" не продлит с ним контракт.

Отмечается, что у агенда Асенсио Мендеша хорошие отношения с руководством "Барселоны", что может помочь при переходе футболиста.

Асенсио выступает за "Реал" с лета 2016-го. Он провел за клуб 239 матчей, забил 50 голов и отдал 24 голевые передачи.

Ранее сообщалось, что Марко не хочет продлевать контракт, в то время как клуб сделал игроку предложение. Испанец хочет больше играть, но пока проигрывает конкуренцию за место в составе Винисиусу, Родриго и универсальному Вальверде.

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В статье: Барселона Реал (Мадрид) Марко Асенсио
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Источник:
mundodeportivo.com

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Комментарии (8)
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
19.09.2022 в 21:49
Желтизна. Он и на*** Барсе не нужен, а тем более на поле.) А европейские гранды там ещё не в борющейся за него очереди? )
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+1
0
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Барселиниуc (землянин)
19.09.2022 в 21:22
Не нужны нам бывшие белые крысы.
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+1
0
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Барселиниуc (землянин)
19.09.2022 в 21:10
Где рашист? Кто рашист? А ну-ка дайте-ка его сюда и я разорву его на куски!
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0
0
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Барселиниуc (землянин)
19.09.2022 в 21:16
Поговаривают, шо некий доктор Хаус сотрудничает с рашистами. Он, мол де, выпивает почти весь спирт, предназначенный для протирки ран раненным солдатам ВСУ. А также весь морфин для анестезии. Явный вредитель этот доктор Хаус.
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0
0
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Барселиниуc (землянин)
19.09.2022 в 21:20
Да, шо вы такое говорите? Серьёзно?... Вот же ж скотина.
0
0
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
19.09.2022 в 21:55
Он действительно не на шутку ипанутый этот «доктор». Только я думаю, что в его случае Dr. это не доктор, а Droчун Домашний (Подпольный)
+1
0
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Барселиниуc (землянин)
19.09.2022 в 22:00
Дружище, я там написал.
0
0
Dr. House (Поділля)
19.09.2022 в 21:05
Гравець-то гарний, але йти в команду -банкрот, геїв , сепарів та педофілів це якось не дуже те. Зараз наприклад дві алєнєподібні Дашки з'являється із недоумкуватим рашистом Барселохом
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0
-2

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