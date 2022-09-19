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Барселона следит за полузащитником Реала, у которого истекает контракт
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Фото: twitter.com/realmadrid
"Барселона" следит за хавбеком "Реала" Марко Асенсио, сообщает Mundo Deportivo. У испанца летом истекает соглашение с мадридским клубом.
Сообщается, что в "Барселоне" считают, что впереди у 26-летнего футболиста долгая карьера. В клубе рассматривают возможность подписания хавбека только если "Реал" не продлит с ним контракт.
Отмечается, что у агенда Асенсио Мендеша хорошие отношения с руководством "Барселоны", что может помочь при переходе футболиста.
Асенсио выступает за "Реал" с лета 2016-го. Он провел за клуб 239 матчей, забил 50 голов и отдал 24 голевые передачи.
Ранее сообщалось, что Марко не хочет продлевать контракт, в то время как клуб сделал игроку предложение. Испанец хочет больше играть, но пока проигрывает конкуренцию за место в составе Винисиусу, Родриго и универсальному Вальверде.
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