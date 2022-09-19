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Атлетико могут наказать за скандирование фанатами оскорблений в адрес Винисиуса

Испания
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(2 голосов)

Толпа неконтролируема

Атлетико могут наказать за скандирование фанатами оскорблений в адрес Винисиуса

Фото: twitter.com/realmadrid

Новина українською

Ла Лига подаст жалобу на фанатов "Атлетико" в Государственную комиссию по борьбе с насилием, расизмом, ксенофобией и нетерпимостью в спорте, сообщает Marca.

Возле стадиона болельщики называли Винисиуса "обезьяной", а на трибунах желали ему смерти.

Отмечается, что обычно Ла Лига не жалуется на скандирования за пределами стадиона, но не в этот раз. Если комиссия примет решения наказать "рохибланкос", санкции будут скорее экономическими, а не спортивными.

Вероятность, что фанатам закроют доступ на стадион мала.

Напомним, что "Реал" победил "Атлетико" в гостях со счетом 2:1. Голы забили Родриго и Вальверде.

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В статье: Атлетико (Мадрид) Реал (Мадрид) Ла Лига Винисиус Жуниор
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Источник:
marca.com

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Комментарии (1)
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Барселиниуc (землянин)
19.09.2022 в 21:41
Хм.. А причём тут клуб, если скандируют за пределами стадиона? Шо за бред?
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