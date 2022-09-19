Атлетико могут наказать за скандирование фанатами оскорблений в адрес Винисиуса

Ла Лига подаст жалобу на фанатов "Атлетико" в Государственную комиссию по борьбе с насилием, расизмом, ксенофобией и нетерпимостью в спорте, сообщает Marca.

Возле стадиона болельщики называли Винисиуса "обезьяной", а на трибунах желали ему смерти.

Отмечается, что обычно Ла Лига не жалуется на скандирования за пределами стадиона, но не в этот раз. Если комиссия примет решения наказать "рохибланкос", санкции будут скорее экономическими, а не спортивными.

Вероятность, что фанатам закроют доступ на стадион мала.

Напомним, что "Реал" победил "Атлетико" в гостях со счетом 2:1. Голы забили Родриго и Вальверде.