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Атлетико могут наказать за скандирование фанатами оскорблений в адрес Винисиуса
Толпа неконтролируема
Фото: twitter.com/realmadrid
Ла Лига подаст жалобу на фанатов "Атлетико" в Государственную комиссию по борьбе с насилием, расизмом, ксенофобией и нетерпимостью в спорте, сообщает Marca.
Возле стадиона болельщики называли Винисиуса "обезьяной", а на трибунах желали ему смерти.
Отмечается, что обычно Ла Лига не жалуется на скандирования за пределами стадиона, но не в этот раз. Если комиссия примет решения наказать "рохибланкос", санкции будут скорее экономическими, а не спортивными.
Вероятность, что фанатам закроют доступ на стадион мала.
Напомним, что "Реал" победил "Атлетико" в гостях со счетом 2:1. Голы забили Родриго и Вальверде.
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