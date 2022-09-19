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В Барселоне ожидают, что доходы в этом сезоне составят 1,255 миллиардов евро
Оптимистично
Фото: fcbarcelona.com
Совет директоров "Барселоны" утвердил бюджет на сезон-22/23. Согласно официальным прогнозам, чистая прибыль должна составить 274 миллиона евро.
Общий доход должен составить 1,255 миллиардов евро.
Прошлый финансовый год (21/22) "Барселона" завершила с показателями в 1,017 миллиарда евро оборота и чистой прибылью в размере 98 миллионов евро.
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Источник:fcbarcelona.com
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