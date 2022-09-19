В ближайшие дни Севилья примет решение по Лопетеги

Руководство "Севильи" раздумывает над увольнением главного тренера Хулена Лопетеги на фоне международной паузы, сообщает GSFN со ссылкой на Marca. Спортивный директор Мончи поддерживает менеджера в данной ситуации.

В воскресенье, 18 сентября, "Севилья" в очередной раз потеряла очки, сыграв вничью с "Вильярреалом" (1:1).

Руководство клуба не устраивают такие результаты команды: клуб занимает 15 место в Ла Лиге и последнее место в группе ЛЧ с "Сити", "Дортмундом" и "Копенгагеном".

На фоне плохого перфоманса руководство раздумывает снимать ли менеджера, пока идет международная пауза.

В то же время, спортивный директор клуба Мончи полностью поддерживает Хулена. Хоть он и наемный сотрудник, его мнение имеет большой вес в вопросах управления клубом.

После международной паузы, "Севилье" предстоит сыграть 3 сложных матча подряд: против "Атлетико", "Боруссии" Дортмунд и "Атлетика" из Бильбао 1, 5 и 8 октября, соответственно.