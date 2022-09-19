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В ближайшие дни Севилья примет решение по Лопетеги
В руководстве клуба мнение разделилось
Фото: twitter.com/SevillaFC
Руководство "Севильи" раздумывает над увольнением главного тренера Хулена Лопетеги на фоне международной паузы, сообщает GSFN со ссылкой на Marca. Спортивный директор Мончи поддерживает менеджера в данной ситуации.
В воскресенье, 18 сентября, "Севилья" в очередной раз потеряла очки, сыграв вничью с "Вильярреалом" (1:1).
Руководство клуба не устраивают такие результаты команды: клуб занимает 15 место в Ла Лиге и последнее место в группе ЛЧ с "Сити", "Дортмундом" и "Копенгагеном".
На фоне плохого перфоманса руководство раздумывает снимать ли менеджера, пока идет международная пауза.
В то же время, спортивный директор клуба Мончи полностью поддерживает Хулена. Хоть он и наемный сотрудник, его мнение имеет большой вес в вопросах управления клубом.
После международной паузы, "Севилье" предстоит сыграть 3 сложных матча подряд: против "Атлетико", "Боруссии" Дортмунд и "Атлетика" из Бильбао 1, 5 и 8 октября, соответственно.
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