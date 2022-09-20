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Барса ищет замену Бускетсу. Рассматриваются опорники Сосьедада и Вулверхэмптона

Испания
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От "старой" блауграны останется один Пике

Барса ищет замену Бускетсу. Рассматриваются опорники Сосьедада и Вулверхэмптона

Фото: twitter.com/RealSociedad

Новина українською

Капитан "Барселоны" Серхио Бускетс покинет клуб будущим летом, если ничего радикально не изменится в его намерениях, сообщает Marca. Контракт опорника истекает следующим летом и он хочет уйти играть в МЛС.

Сообщается, что на этом фоне в клубе рассматривают возможность подписания Рубена Невеша из "Вулверхэмптона" или Мартина Субименди из "Реал Сосьедада".

В контракте Субименди прописаны отступные в размере 60 миллионов евро. Если "Барса" захочет вести переговоры и покупать игрока дешевле, есть вероятность неудачи, так как "Сосьедад" не настроен на продажу игрока.

В руководстве "сине-гранатовых" считают, что 23-летний испанец будет сильно прогрессировать.

В контракте Невеша с "Вулверхэмптоном" отступных нет, а агент полузащитника – Жорже Мендеш, у которого хорошие отношения с Жоаном Лапортой.

Transfermarkt оценивает Субименди в 30 миллионов евро, а Невеша в 40 миллионов.

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В статье: Серхио Бускетс Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) Барселона Вулверхэмптон Рубен Невеш
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Источник:
marca.com

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