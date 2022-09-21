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Дембеле получит 25 миллионов евро, если его захотят выкупить у Барсы

Испания
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Его смогут выкупить уже следующим летом

Дембеле получит 25 миллионов евро, если его захотят выкупить у Барсы

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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В новом контракте Усмана Дембеле с "Барселоной", который он подписал летом 2022 года, прописаны отступные в 50 миллионов евро, сообщает GFFN. Половину от этой суммы, в случае его выкупа, получит француз с агентами.

"Барселоне", в таком случае, достанутся 25 миллионов евро.

Контракт француз продлил до лета 2024-го, а пункт о сумме выкупа вступает в силу уже летом 2023-го.

"Барселона" пошла на такой отчаянный шаг, чтобы не платить французу подписные бонусы и избежать проблем с финансами в этом сезоне.

В этом сезоне Усман провел за "Барселону" 8 матчей, забил 2 гола и отдал 4 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает 25-летнего полузащитника в 30 миллионов евро.

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В статье: Барселона Усман Дембеле
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Источник:
getfootballnewsfrance.com

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