Дембеле получит 25 миллионов евро, если его захотят выкупить у Барсы

В новом контракте Усмана Дембеле с "Барселоной", который он подписал летом 2022 года, прописаны отступные в 50 миллионов евро, сообщает GFFN. Половину от этой суммы, в случае его выкупа, получит француз с агентами.

"Барселоне", в таком случае, достанутся 25 миллионов евро.

Контракт француз продлил до лета 2024-го, а пункт о сумме выкупа вступает в силу уже летом 2023-го.

"Барселона" пошла на такой отчаянный шаг, чтобы не платить французу подписные бонусы и избежать проблем с финансами в этом сезоне.

В этом сезоне Усман провел за "Барселону" 8 матчей, забил 2 гола и отдал 4 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает 25-летнего полузащитника в 30 миллионов евро.