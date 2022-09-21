Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Дембеле получит 25 миллионов евро, если его захотят выкупить у Барсы
Его смогут выкупить уже следующим летом
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В новом контракте Усмана Дембеле с "Барселоной", который он подписал летом 2022 года, прописаны отступные в 50 миллионов евро, сообщает GFFN. Половину от этой суммы, в случае его выкупа, получит француз с агентами.
"Барселоне", в таком случае, достанутся 25 миллионов евро.
Контракт француз продлил до лета 2024-го, а пункт о сумме выкупа вступает в силу уже летом 2023-го.
"Барселона" пошла на такой отчаянный шаг, чтобы не платить французу подписные бонусы и избежать проблем с финансами в этом сезоне.
В этом сезоне Усман провел за "Барселону" 8 матчей, забил 2 гола и отдал 4 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает 25-летнего полузащитника в 30 миллионов евро.
Популярное сейчас
- Источник: Владлен Юрченко подписал контракт с клубом УПЛ
- С двумя форвардами. Известна заявка сборной Украины на игру с Шотландией
- "У ВСУ уже нет 50% армии". шойгу выступил вслед за путиным – заявил, что потери рф составили 6 тысяч солдат
- Примера. Барселона - Эльче 3:0. Слишком легко для Левандовского
- Бо Круз покоряет Европу. Испанский баскетболист сыграл звезду НБА в кино, а вчера выиграл Евробаскет
- Красотка дня. Роскошная вторая половинка капитана Днепра-1. ФОТО