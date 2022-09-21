Перес лично поддержал Винисиуса в расистском скандале. Бразилец спокоен

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес лично поддержал Винисиуса в расистском скандале, сообщает Marca. Бразилец абсолютно спокоен и сконцентрирован на выступлениях за сборную.

Его не волнуют события прошлой недели и он чувствует себя уверенно.

Перес лично прибыл на базу "Реала" в конце прошлой недели и поддержал игрока.

Напомним, что на прошлой неделе, комментируя празднование Винисиуса после забитого гола "Мальорке" президент Испанской ассоциации спортивных агентов Педро Браво в эфире El Chiringuito TV сравнил его с обезьяной.

Винни также поддержали в соцсетях Неймар и Пеле.

Позже Коке неоднозначно намекал бразильцу на последствия перед мадридским дерби 18 сентября, если Винисиус снова решит станцевать. "Реал" победил со счетом 2:1 на Ванда Метрополитано, а нападающий вновь станцевал вместе с автором первого гола Родриго.