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Перес лично поддержал Винисиуса в расистском скандале. Бразилец спокоен
Испанцы борются с итальянцами за какой-то трофей в сфере дискриминации?
Фото: twitter.com/vinijr
Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес лично поддержал Винисиуса в расистском скандале, сообщает Marca. Бразилец абсолютно спокоен и сконцентрирован на выступлениях за сборную.
Его не волнуют события прошлой недели и он чувствует себя уверенно.
Перес лично прибыл на базу "Реала" в конце прошлой недели и поддержал игрока.
Напомним, что на прошлой неделе, комментируя празднование Винисиуса после забитого гола "Мальорке" президент Испанской ассоциации спортивных агентов Педро Браво в эфире El Chiringuito TV сравнил его с обезьяной.
Винни также поддержали в соцсетях Неймар и Пеле.
Позже Коке неоднозначно намекал бразильцу на последствия перед мадридским дерби 18 сентября, если Винисиус снова решит станцевать. "Реал" победил со счетом 2:1 на Ванда Метрополитано, а нападающий вновь станцевал вместе с автором первого гола Родриго.
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