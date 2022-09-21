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Реал может продлить контракт с 37-летним Модричем до 2024-го
Хорват поражает своей игрой
Фото: twitter.com/lukamodric10
"Реал" рассматривает возможность продления контракта с Лукой Модричем ещё на год, сообщает AS. Хорват хочет играть до тех пор, пока ему будут позволять физические кондиции.
Этот вопрос рассмотрят предметно в следующем году. Никто не хочет спешить, так как и Модрич и в "Реале" понимают, что соглашение будет достигнуто быстро, при желании обеих сторон.
Его текущий контракт рассчитан до следующего лета.
В этом сезоне 37-летний Лука провел уже 9 матчей за "Реал", забил 2 гола и отдал 1 голевую передачу.
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