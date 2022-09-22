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Пике был самым высокооплачиваемым защитником в мире с зарплатой в 15 миллионов евро

Испания
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Его также хотели наказать за фильм о Гризманне

Пике был самым высокооплачиваемым защитником в мире с зарплатой в 15 миллионов евро

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Защитник "Барселоны" Жерар Пике был самым высокооплачиваемым защитником в мире, получая 15 миллионов евро в год после уплаты налогов, сообщает El Mundo. Он прямо просил Бартомеу дать ему зарплату выше чем у Рамоса.

Серхио после уплаты налогов получал 12,5 млн евро в год.

Сообщается, что зарплата Пике за пять сезонов по контракту с "Барсой" до лета 2022-го – 142 млн евро до уплаты налогов. Таким образом, он получал 28,4 млн евро в год до уплаты налогов. Эта сумма могла возрасти за счет бонусов.

Самым высокооплачиваемым центрбеком он стал в тот момент, когда его профессиональная деятельность наносила самый большой ущерб клубу.

Первым событием, которое ударило по "Барсе", стал выход фильма о Гризманне, в концовке которого француз отказывает "сине-гранатовым" в переходе. Кино снимала компания Kosmos, принадлежащая Жерару.

Клуб хотел наказать защитника, но побоялся "возможной негативной реакции в СМИ".

Отметим, что летом 2021-го Пике пошел на снижение зарплаты.

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В статье: Барселона Жерар Пике
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Источник:
marca.com

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