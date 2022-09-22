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Давид Сильва осужден за драку с женщиной на карнавале
А с виду такой миролюбивый…
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Angel Martinez
Легенда испанского футбола Давид Сильва оштрафован судом на 1080 евро за драку с женщиной на карнавале в Гран-Канарии, сообщает AP.
Инцидент случился еще 19 июня, но известно о нем стало только сейчас.
Согласно материалам дела, 36-летний хавбек схватил женщину и пытался ее оттащить, вследствие чего та упала и получила травму спины, а еще синяки на локтях и коленях.
Помимо Давида суд признал виновными еще двух участников потасовки - один из них был оштрафован на те же 1080 евро, а второй вдобавок получил 8 месяцев условно.
Напомним, Сильва является чемпионом мира, Европы и четырехкратным победителем АПЛ в составе "Манчестер Сити". В текущем сезоне он провел 7 матчей без результативных действий за "Реал Сосьедад".
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