Давид Сильва осужден за драку с женщиной на карнавале

Легенда испанского футбола Давид Сильва оштрафован судом на 1080 евро за драку с женщиной на карнавале в Гран-Канарии, сообщает AP.

Инцидент случился еще 19 июня, но известно о нем стало только сейчас.

Согласно материалам дела, 36-летний хавбек схватил женщину и пытался ее оттащить, вследствие чего та упала и получила травму спины, а еще синяки на локтях и коленях.

Помимо Давида суд признал виновными еще двух участников потасовки - один из них был оштрафован на те же 1080 евро, а второй вдобавок получил 8 месяцев условно.

Напомним, Сильва является чемпионом мира, Европы и четырехкратным победителем АПЛ в составе "Манчестер Сити". В текущем сезоне он провел 7 матчей без результативных действий за "Реал Сосьедад".