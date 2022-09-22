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Давид Сильва осужден за драку с женщиной на карнавале

Испания
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(1 голосов)

А с виду такой миролюбивый…

Давид Сильва осужден за драку с женщиной на карнавале

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Angel Martinez

Новина українською

Легенда испанского футбола Давид Сильва оштрафован судом на 1080 евро за драку с женщиной на карнавале в Гран-Канарии, сообщает AP.

Инцидент случился еще 19 июня, но известно о нем стало только сейчас.

Согласно материалам дела, 36-летний хавбек схватил женщину и пытался ее оттащить, вследствие чего та упала и получила травму спины, а еще синяки на локтях и коленях.

Помимо Давида суд признал виновными еще двух участников потасовки - один из них был оштрафован на те же 1080 евро, а второй вдобавок получил 8 месяцев условно.

Напомним, Сильва является чемпионом мира, Европы и четырехкратным победителем АПЛ в составе "Манчестер Сити". В текущем сезоне он провел 7 матчей без результативных действий за "Реал Сосьедад".

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В статье: Давид Сильва Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) криминал
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Источник:
ESPN

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Комментарии (3)
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Андрей (Odessa)
22.09.2022 в 20:46
Незрозуміло - впала на дупу, звідси пошкодження спини й ліктів. А коліна яким чином? Чи в неї вони як у лані швидконогої?
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
22.09.2022 в 20:53
Наверное он её так оттащил, что она много раз падала.)
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
22.09.2022 в 19:12
А от чего он её оттащить пытался? )
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