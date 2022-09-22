Куман: Лапорта хотел досадить мне. Я пытался подписать Вейналдума в Барсу

Бывший главный тренер "Барселоны" Роналд Куман рассказал о том, почему сорвался трансфер Вейналдума. "Трансфер затянулся и он выбрал "ПСЖ", – приводит его слова Liverpool Echo.

"Я пытался подписать Вейналдума в "Барсу". Но у меня не получилось, потому что президент (Жоан Лапорта – прим. ред.) сильнее хотел досадить мне, чем подписать игрока. Это задержало операцию, и по этой причине он выбрал "ПСЖ". В противном случае он играл бы за "Барселону", – сказал бывший главный тренер "сине-гранатовых".

Напомним, что по окончанию контракта Вейналдума с "Ливерпулем" летом 2021-го именно "Барселона" была главным претендентом на его подписание. Тем не менее игрок перешел в "ПСЖ", а сейчас выступает в аренде за "Рому".