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Куман: Лапорта хотел досадить мне. Я пытался подписать Вейналдума в Барсу

Испания
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В итоге нидерландский полузащитник потерял год

Куман: Лапорта хотел досадить мне. Я пытался подписать Вейналдума в Барсу

Фото: twitter.com/OfficialASRoma

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Бывший главный тренер "Барселоны" Роналд Куман рассказал о том, почему сорвался трансфер Вейналдума. "Трансфер затянулся и он выбрал "ПСЖ", – приводит его слова Liverpool Echo.

"Я пытался подписать Вейналдума в "Барсу". Но у меня не получилось, потому что президент (Жоан Лапорта – прим. ред.) сильнее хотел досадить мне, чем подписать игрока.

Это задержало операцию, и по этой причине он выбрал "ПСЖ". В противном случае он играл бы за "Барселону", – сказал бывший главный тренер "сине-гранатовых".

Напомним, что по окончанию контракта Вейналдума с "Ливерпулем" летом 2021-го именно "Барселона" была главным претендентом на его подписание. Тем не менее игрок перешел в "ПСЖ", а сейчас выступает в аренде за "Рому".

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В статье: Жоан Лапорта Рональд Куман Барселона Жоржиньо Вейналдум
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Источник:
liverpoolecho.co.uk

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