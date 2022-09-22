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Ла Лига зафиксировала 24 эпизода скандирований оскорблений во время мадридского дерби

Испания
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Кричали и болельщики "Реала"

Ла Лига зафиксировала 24 эпизода скандирований оскорблений во время мадридского дерби

Фото: twitter.com/realmadrid

Новина українською

Примера ведет расследование по поводу оскорбительных кричалок на мадридском дерби 18 сентября, сообщает AS. Всего Ла Лига зафиксировала 24 эпизода скандирования оскорблений.

Кричали в том числе и фанаты "Реала".

Ранее сообщалось, что фанаты "Атлетико" возле стадиона обзывали Винисиуса обезьяной, а на трибунах скандировали пожелания смерти: "Винисиус умри".

Напомним, что "Реал" обыграл "Атлетико" на Ванда Метрополитано со счетом 2:1.

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В статье: Атлетико (Мадрид) Реал (Мадрид) Ла Лига
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Источник:
as.com

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