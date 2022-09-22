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Ла Лига зафиксировала 24 эпизода скандирований оскорблений во время мадридского дерби
Кричали и болельщики "Реала"
Фото: twitter.com/realmadrid
Примера ведет расследование по поводу оскорбительных кричалок на мадридском дерби 18 сентября, сообщает AS. Всего Ла Лига зафиксировала 24 эпизода скандирования оскорблений.
Кричали в том числе и фанаты "Реала".
Ранее сообщалось, что фанаты "Атлетико" возле стадиона обзывали Винисиуса обезьяной, а на трибунах скандировали пожелания смерти: "Винисиус умри".
Напомним, что "Реал" обыграл "Атлетико" на Ванда Метрополитано со счетом 2:1.
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Источник:as.com
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