Ла Лига зафиксировала 24 эпизода скандирований оскорблений во время мадридского дерби

Примера ведет расследование по поводу оскорбительных кричалок на мадридском дерби 18 сентября, сообщает AS. Всего Ла Лига зафиксировала 24 эпизода скандирования оскорблений.

Кричали в том числе и фанаты "Реала".

Ранее сообщалось, что фанаты "Атлетико" возле стадиона обзывали Винисиуса обезьяной, а на трибунах скандировали пожелания смерти: "Винисиус умри".

Напомним, что "Реал" обыграл "Атлетико" на Ванда Метрополитано со счетом 2:1.