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Кунде получил травму в матче за сборную Франции

Испания
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Кунде получил травму в матче за сборную Франции

Фото: Sevilla FC / Автор: неизвестен

Новина українською

Защитник "Барселоны" Жюль Кунде получил травму в матче Лиги наций Франция – Австрия. Фуллбек ушел с поля на 23 минуте встречи.

Француз без серьезных стычек присел на газон и больше не смог продолжать играть. Пока неизвестно сколько защитник будет вне поля.

Кунде сменил на поле Вильям Салиба.

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В статье: Австрия Франция Барселона Лига Наций Жюль Кунде
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