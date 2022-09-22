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Кунде получил травму в матче за сборную Франции
На ровном месте…
Фото: Sevilla FC / Автор: неизвестен
Защитник "Барселоны" Жюль Кунде получил травму в матче Лиги наций Франция – Австрия. Фуллбек ушел с поля на 23 минуте встречи.
Француз без серьезных стычек присел на газон и больше не смог продолжать играть. Пока неизвестно сколько защитник будет вне поля.
Кунде сменил на поле Вильям Салиба.
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