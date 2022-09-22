Барселона интересуется 16-летним нападающим Палмейрас. Придется выложить 30+ миллионов евро

"Барселона" хочет купить нападающего "Палмейрас" Эндрика, сообщает Diario Sport. Представители 16-летнего бразильца на этой неделе встретились с руководством "блауграны".

В "Барсе" считают, что Эндрик может стать одним из лучших нападающих в мире.

Бразилец подписал профессиональный контракт с "Палмейрас" минувшим летом. Он ещё не дебютировал.

Сообщается, что в контракте нападающего прописаны отступные в размере 32 миллионов евро.

Футболистом также интересуются "Реал" и "ПСЖ".