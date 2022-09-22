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Барселона интересуется 16-летним нападающим Палмейрас. Придется выложить 30+ миллионов евро
Игрока могут перехватить "Реал" и "ПСЖ"
Фото: twitter.com/Palmeiras
"Барселона" хочет купить нападающего "Палмейрас" Эндрика, сообщает Diario Sport. Представители 16-летнего бразильца на этой неделе встретились с руководством "блауграны".
В "Барсе" считают, что Эндрик может стать одним из лучших нападающих в мире.
Бразилец подписал профессиональный контракт с "Палмейрас" минувшим летом. Он ещё не дебютировал.
✍️✅— SE Palmeiras (@Palmeiras) July 21, 2022
Aniversariante do dia, @endrickii assinou seu primeiro contrato profissional com o #MaiorCampeãoDoBrasil ➤ https://t.co/4wbUCcyaBt#AvantiPalestra pic.twitter.com/E3uyerN6KP
Сообщается, что в контракте нападающего прописаны отступные в размере 32 миллионов евро.
Футболистом также интересуются "Реал" и "ПСЖ".
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