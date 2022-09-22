  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Барселона интересуется 16-летним нападающим Палмейрас. Придется выложить 30+ миллионов евро
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Барселона интересуется 16-летним нападающим Палмейрас. Придется выложить 30+ миллионов евро

Испания
(1 голосов)

Игрока могут перехватить "Реал" и "ПСЖ"

Барселона интересуется 16-летним нападающим Палмейрас. Придется выложить 30+ миллионов евро

Фото: twitter.com/Palmeiras

Новина українською

"Барселона" хочет купить нападающего "Палмейрас" Эндрика, сообщает Diario Sport. Представители 16-летнего бразильца на этой неделе встретились с руководством "блауграны".

В "Барсе" считают, что Эндрик может стать одним из лучших нападающих в мире.

Бразилец подписал профессиональный контракт с "Палмейрас" минувшим летом. Он ещё не дебютировал.

Сообщается, что в контракте нападающего прописаны отступные в размере 32 миллионов евро.

Читайте такжеНовый Неймар? Реал и Барселона следят за 15-летним бразильцем

Футболистом также интересуются "Реал" и "ПСЖ".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Барселона Палмейрас (Сан-Паулу)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде