Серьезное повреждение. Кунде может пропустить Эль-Класико

Защитник "Барселоны" Жюль Кунде рискует пропустить до месяца из-за повреждения, полученного в матче Франция – Австрия 22 сентября. Об этом сообщает AS.

Француз вышел в старте на матч Лиги наций, но почувствовал дискомфорт на 23-й минуте, от чего присел на поле.

У игрока подозрение на разрыв бицепса бедра. Если диагноз подтвердится, защитник может пропустить 3-4 недели.

В этом сезоне Жюль провел 5 матчей за "Барселону" и отдал 3 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает защитника в 60 миллионов евро.