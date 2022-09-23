Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Серьезное повреждение. Кунде может пропустить Эль-Класико
Подозрение на серьезную травму
Фото: twitter.com/FCBarcelona
Защитник "Барселоны" Жюль Кунде рискует пропустить до месяца из-за повреждения, полученного в матче Франция – Австрия 22 сентября. Об этом сообщает AS.
Француз вышел в старте на матч Лиги наций, но почувствовал дискомфорт на 23-й минуте, от чего присел на поле.
У игрока подозрение на разрыв бицепса бедра. Если диагноз подтвердится, защитник может пропустить 3-4 недели.
В этом сезоне Жюль провел 5 матчей за "Барселону" и отдал 3 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает защитника в 60 миллионов евро.
Популярное сейчас
- Карточный домик Петракова. Почему Украина так безвольно уступила Шотландии. Аудиомнение #165
- Армения – Украина: без права на ошибку
- Более полутысячи россиян. Генеральный штаб опубликовал потери врага за 22 сентября
- Барселона следит за полузащитником Реала, у которого истекает контракт
- Бекхэм заплакал на церемонии прощания с королевой Елизаветой – Видео
- Красотка дня. Роскошная вторая половинка капитана Днепра-1. ФОТО