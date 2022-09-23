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Серьезное повреждение. Кунде может пропустить Эль-Класико

Испания
Обновлено
(1 голосов)

Подозрение на серьезную травму

Серьезное повреждение. Кунде может пропустить Эль-Класико

Фото: twitter.com/FCBarcelona

Новина українською

Защитник "Барселоны" Жюль Кунде рискует пропустить до месяца из-за повреждения, полученного в матче Франция – Австрия 22 сентября. Об этом сообщает AS.

Француз вышел в старте на матч Лиги наций, но почувствовал дискомфорт на 23-й минуте, от чего присел на поле.

У игрока подозрение на разрыв бицепса бедра. Если диагноз подтвердится, защитник может пропустить 3-4 недели.

В этом сезоне Жюль провел 5 матчей за "Барселону" и отдал 3 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает защитника в 60 миллионов евро.

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В статье: Франция Барселона Реал (Мадрид) Жюль Кунде
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Источник:
as.com

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Комментарии (2)
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
23.09.2022 в 18:22
Эй люди, вы где? Надеюсь все живы, здоровы? Даже Витя игнатенко пропал….
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0
0
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
23.09.2022 в 18:17
Как же эти сборные со своими товарняками за#####
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