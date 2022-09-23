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В Барселоне уже четверо травмировавшихся во время матчей сборных. Добавились Араухо и де Йонг

Испания
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А впереди ещё чемпионат мира

В Барселоне уже четверо травмировавшихся во время матчей сборных. Добавились Араухо и де Йонг

Фото: twitter.com/Uruguay

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Полузащитник "Барселоны" Френки де Йонг и защитник Рональд Араухо получили повреждения во время матчей сборных. Ранее травмы получили Жюль Кунде и Мемфис Депай.

Араухо травмировался в матче Уругвая с Ираном. Его заменили уже на 4-й минуте встречи.

Также стало известно, что расположение сборной Нидерландов из-за травмы покинул Френки де Йонг.

Вчера, 22 сентября, в матче Франция – Австрия травмировался Кунде, а в матче Нидерланды – Польша – Депай. Игроки покинули поле на 23 и 52 минуте соответственно.

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В статье: Нидерланды Барселона Уругвай Френки де Йонг Рональд Араухо
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Источник:
onsoranje.nl

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